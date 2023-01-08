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    中市超徵120億普發現金？ 盧秀燕4個字回應

    台中市議員林祈烽要求台中市政府近年超收120億餘元，應比照中央普發現金，盧秀燕市長（中）今晚出席台中市大台中中醫師公會歲末聯歡晚會，面對記者詢問只說「新年快樂」，沒有具體回覆。（記者陳建志攝）

    台中市議員林祈烽要求台中市政府近年超收120億餘元，應比照中央普發現金，盧秀燕市長（中）今晚出席台中市大台中中醫師公會歲末聯歡晚會，面對記者詢問只說「新年快樂」，沒有具體回覆。（記者陳建志攝）

    2023/01/08 21:15

    〔記者陳建志／台中報導〕中央超徵4500億，行政院長和蔡英文總統已經宣布，預計年後將每人普發6000元現金，台中市議員林祈烽指出，台中市政府近4年在盧秀燕市長執政時期共超收120億餘元，要求盧秀燕比照中央，普發現金給市民，預計台中市民每人約可拿回4291元；台中市長盧秀燕今晚出席台中市大台中中醫師公會歲末聯歡晚會，面對記者詢問只說：「新年快樂」，是否還稅於民沒有具體回覆。

    台中市議員林祈烽統計，盧秀燕市長自2019年上任迄今，每年的總預算歲入都有超收的情形，2019年決算超收41億7908萬、2020年超收56億3686萬、2021年則是超收22億4376萬，2022年度決算尚未公布，但依往年決算，應該也是超收情況，總計盧市長過去4年執政，合計超收稅金超過120億元以上。

    林祈烽認為，市府超收的錢多以稅課收入和罰款及賠償收入居多，強調政府對人民超收稅金，發還給人民是天經地義的事，尤其是超徵的稅收，本來就該還稅於民，要求盧市長應比照中央，將過去4年超徵的稅收還給市民，如以台中市現有的281萬市民來計算，平均1人可分得4291元，請盧秀燕市長能苦民所苦，普發現金。

    對於超徵稅收是否還稅於民？盧秀燕今晚出席在烏日舉辦的「台中市大台中中醫師公會歲末聯歡晚會」，面對記者詢問只回覆「新年快樂」，沒有具體回覆。

    台中市政府財政局則表示，2019至2021年度歲入決算數雖逾預算數，但2019年度決算尚短絀48億餘元，而2020、2021年度決算首見賸餘，賸餘數雖分別近5億元、6億餘元，為健全財政，須全數用於還債。經統計，盧秀燕市長執政4年來，公共債務未償餘額決算數已從2018年底接任時的1258億元，下降至2021年底的1176億元，代表台中財政狀況日漸改善，逐步落實「建設更多，舉債更少」的目標。

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