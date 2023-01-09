為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    自打臉？ 才批舉債發6000元是恐嚇人民 國民黨團提案還是這樣寫

    對於舉債發紅包，國民黨立委上週才批評是給民眾增加罪惡感，不過，今天提出「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」，卻允許舉債支應。（記者田裕華攝）

    對於舉債發紅包，國民黨立委上週才批評是給民眾增加罪惡感，不過，今天提出「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」，卻允許舉債支應。（記者田裕華攝）

    2023/01/09 13:02

    〔記者鍾麗華／台北報導〕去年超徵稅收須待7月審計部審定後才能動用，若要提前全民普發6000元現金，須再舉債逾150億元，在野黨上週對此輪番砲轟，國民黨立委賴士葆還認為是「恐嚇人民」，要讓人民在領6000元的時候有罪惡感，不過，立院國民黨團今提出「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」，卻允許舉債支應。

    財政部5日表示，全民普發6000元所需經費約1400億元，擬先移用累計歲計賸餘，而截至2021年底，累計歲計賸餘約2700億元，扣掉已經編列移用部分，還有1250億元，不足150億元的部分將另籌，不過，國民黨卻認為是給民眾增加罪惡感。

    不過，根據國民黨團今天提出的草案第3條，「所需經費來源，得以移用以前年度歲計賸餘或『舉借債務』支應；其年度舉借債務之額度，不受公共債務法第5條第7項規定之限制...，不受財政紀律法第14條第2項規定之限制。」

    行政院長蘇貞昌今天出席「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程」通車典禮，被媒體問到「舉債發紅包，藍營認為是給民眾增加罪惡感」，他強調，有超乎預期的稅收，當然要等到審計結果出來，7月才能動用，但是可以來預先（規劃）關於財務的運用，後來再來整個回補，不會增加債務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    藍營質疑舉債發現金增民眾罪惡感 蘇貞昌：不會增加債務
    2023/01/09 12:44

    藍營質疑舉債發現金增民眾罪惡感 蘇貞昌：不會增加債務
    春節前普發現金？游錫堃：變數多 國會盡最大努力
    2023/01/09 12:02

    春節前普發現金？游錫堃：變數多 國會盡最大努力

    春節維安啟動！讓民眾平安歡喜過年
    普發6000元詐騙簡訊現蹤 數位部教辨認正確網址
    2023/01/06 16:17

    普發6000元詐騙簡訊現蹤 數位部教辨認正確網址
    全民普發6千 擬先移用歲計賸餘
    2023/01/06 05:30

    全民普發6千 擬先移用歲計賸餘

    3類心房顫動 中風的風險有差嗎？
    政治今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播