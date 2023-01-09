自打臉？ 才批舉債發6000元是恐嚇人民 國民黨團提案還是這樣寫

對於舉債發紅包，國民黨立委上週才批評是給民眾增加罪惡感，不過，今天提出「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」，卻允許舉債支應。（記者田裕華攝）

2023/01/09 13:02

〔記者鍾麗華／台北報導〕去年超徵稅收須待7月審計部審定後才能動用，若要提前全民普發6000元現金，須再舉債逾150億元，在野黨上週對此輪番砲轟，國民黨立委賴士葆還認為是「恐嚇人民」，要讓人民在領6000元的時候有罪惡感，不過，立院國民黨團今提出「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」，卻允許舉債支應。

財政部5日表示，全民普發6000元所需經費約1400億元，擬先移用累計歲計賸餘，而截至2021年底，累計歲計賸餘約2700億元，扣掉已經編列移用部分，還有1250億元，不足150億元的部分將另籌，不過，國民黨卻認為是給民眾增加罪惡感。

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不過，根據國民黨團今天提出的草案第3條，「所需經費來源，得以移用以前年度歲計賸餘或『舉借債務』支應；其年度舉借債務之額度，不受公共債務法第5條第7項規定之限制...，不受財政紀律法第14條第2項規定之限制。」

行政院長蘇貞昌今天出席「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程」通車典禮，被媒體問到「舉債發紅包，藍營認為是給民眾增加罪惡感」，他強調，有超乎預期的稅收，當然要等到審計結果出來，7月才能動用，但是可以來預先（規劃）關於財務的運用，後來再來整個回補，不會增加債務。

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