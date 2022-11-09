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    嘲諷值點滿！高虹安身心俱疲住院 音地大帝PO點滴照笑歪網友

    網紅「音地大帝」PO照調侃高虹安因身心俱疲住院。（圖翻攝自音地大帝臉書）

    網紅「音地大帝」PO照調侃高虹安因身心俱疲住院。（圖翻攝自音地大帝臉書）

    2022/11/09 21:26

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨新竹市長候選人高虹安今天（9日）突傳身心俱疲住院，引發熱議，下午卻意外請假出院造訪國民黨新竹縣長楊文科，不少人都跳出來調侃一番。過去時常砲打高虹安的網紅、「大腸花論壇」發起人「音地大帝」也PO出自己「吊點滴」的照片，宣稱「體力不支」，嘲諷意味十足。

    高虹安自宣布參選新竹市長後便爭議不斷，在歷經論文抄襲、人頭助理、詐領助理費等風波後，週三突傳她本人因為太過疲憊住院。其團隊今中午證實此消息，宣稱高昨天（8日）結束立院總質詢後身體不適，經同仁建議赴醫就診，並留院休養。

    高虹安今天下午也透過臉書PO出自己接受點滴注射的照片，表示「虹安一切平安，正在休養生息，這兩天減少行程數量，放慢腳步好好吃好好睡，補充體力再出發。」

    對此，「音地大帝」晚間也在臉書PO出「點滴照」，但仔細一看，手臂上的靜脈留置針其實是原子筆，「注射」管另一頭連的竟是啤酒；他還語帶嘲諷地說：「各位鄉親抱歉，我今天也體力不支去打點滴了，現在我一切平安，正在休養生息，這兩天減少行程數量，放慢腳步好好吃好好睡，補充體力再出發，等等如果各位在城隍廟看到我沒拔針頭就在裡面吃飯，那肯定是幻覺！」

    網友紛紛笑歪「讓你致敬沒叫你超越呀」、「誰准你超越的？」、「用打的太慢，喝起來比較有效」、「打完這點滴記得別開車」、「症狀嚴重的，一律建議換成高粱」。

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