高虹安連日被踢爆疲勞住院 林耕仁：要注意健康早日康復

民眾黨立委新竹市長候選人高虹安傳出身心俱疲而住院靜養，國民黨新竹市長候選人林耕仁表示請高委員要注意健康，並祝福早日康復。（記者洪美秀攝）

2022/11/09 13:34

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨新竹市長候選人高虹安連日遭國民黨對手林耕仁團隊爆料，疑似因此身心俱疲而前往醫院就醫打點滴與靜養，對此林耕仁今天說，請高委員要注意健康，並祝福她早日康復。

對於是否要提交吹哨者所提供的各種檢舉高虹安疑似將助理加班費充當公積金並挪為個人之用，及疑似人頭助理等檢舉內容給調查局北機站，林耕仁今天表示「會見時機」再說，對於高虹安因團隊連日的爆料與提問，導致身體不適，林耕仁也強調，他要請高委員注意健康，同時也祝福其早日康復。

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林耕仁團隊從10月31日起連續10天踢爆高虹安多項爭議，從疑似詐領公費助理的人頭助理案，到踢爆高虹安男友李姓前助理「兼職」擔任公費助理，到高虹安將公費助理加班費充當辦公室公積金，並疑似挪為個人及政黨選舉之用，後續更傳出李姓前助理每個月領永齡基金會50萬元薪水，疑涉政治獻金等。

林耕仁團隊連日核彈級的爆料，成為打高打白的頭號戰將，不料卻在昨天臨時縮手回轉歸政見討論，引發各界一連串被摸頭及「和蟹」等聯想，更導致高虹安打出悲情牌，傳出因身心俱疲、身體不適就醫住院靜養，讓新竹市長這場選舉高潮迭起，成為全國討論度最熱烈的地方選舉。

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