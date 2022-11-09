高虹安住院！助理費爭議連環爆 團隊證實：過度疲勞就醫

高虹安團隊發聲明證實，高昨天上午總質詢後，行程中身體不適，經同仁建議赴醫就診，並留院休養，但目前不知高的行蹤。（資料照，記者洪美秀攝）

2022/11/09 12:34

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨新竹市長候選人高虹安，傳出因連日疑似人頭助理及助理加班費上繳當公積金卻挪作其個人用，及李姓前助理月領永齡基金會50萬元等風波導致身心俱疲，昨晚到醫院就醫，且今天高虹安完全沒有任何地方與台北立院的行程。高虹安團隊中午發聲明證實，高昨天上午總質詢後，行程中身體不適，經同仁建議赴醫就診，並留院休養，但目前不知高的行蹤。

高虹安競選團隊原本指出，高今天確實沒有公開行程，且從昨天中午過後就未再與高碰面，目前團隊對高的行蹤不了解。但隨後中午代發聲明指出，高在昨天上午總質詢後，行程中身體不適，經同仁建議赴醫就診，醫師診斷後，安排注射點滴和進一步檢查，並留院休養。這段時間因連續大量抹黑事件，高為自證清白，經常得利用行程外甚至深夜時間，查找整理資料，導致過度疲勞，但為了新竹市民，為了對抗抹黑，還台灣正面選舉，會堅強以對。

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高虹安從10月31日起被國民黨對手林耕仁團隊踢爆男友、李姓前助理疑似人頭助理，讓高陷入詐領公費助理疑雲後，10天來更扯出李姓前助理在永齡基金會工作，且月領50萬元，年薪達600萬元，且高虹安還將公費助理領的加班費充當辦公室公積金，且被媒體公開所有帳目內容，其中有許多疑似挪作高的個人之用。

由於一連串的爆料風波，傳出高虹安因連日風波已身心俱疲，加上今天高完全沒有地方市長選舉或台北立院的任何公開行程，高疑因身體不適而到醫院就醫。高陣營團隊今天除代發高的聲明外，目前並不清楚高的行程，團隊成員從昨天中午過後就未再與高碰面，高的行蹤成謎。

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