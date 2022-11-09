內政部廢止立案遭北高行駁回 婦聯會：敬佩法官

內政部過去要求中華民國婦女聯合會（婦聯會）應轉成政黨，前年廢止其立案，經婦聯會提告，今（9日）台北高等行政法院判婦聯會勝訴；婦聯會表示，行政法院是人民權益受損時唯一的仲裁者，認為判決應引為司法典範，並感佩法官捍衛憲法保障。（資料照）

2022/11/09 17:14

〔記者吳柏軒／台北報導〕內政部過去要求中華民國婦女聯合會（婦聯會）應轉成政黨，前年廢止其立案，經婦聯會提告，今（9日）台北高等行政法院判婦聯會勝訴；婦聯會表示，行政法院是人民權益受損時唯一的仲裁者，認為判決應引為司法典範，並感佩法官捍衛憲法保障。

內政部認定婦聯會是政治團體，過去依「政黨法」規定，要求其限期轉成政黨，未果後，在前年4月27日廢止其社團立案，遭到婦聯會不服提告；台北高等行政法院今宣判，婦聯會勝訴，可上訴。

請繼續往下閱讀...

對此，婦聯會表示，內政部曾要求婦聯會限期修改章程，經提告後北高行在10月27日撤銷內政部處分，今在另外一庭又撤銷內政部廢止婦聯會立案的行政訴願與原處分，除確認人民的結社自由及表現自由應受憲法保障的原則外，更以明確的體系解釋處理了不同法律中間的扞格，充分發揮行政訴訟法院保障人民權益，確保國家行政權之合法行使，增進司法功能的宗旨。

婦聯會認為，行政訴訟是人民扭轉政府以行政命令逼迫的唯一途徑，而該院法官則是人民權益受損時唯一的仲裁者。唯有公正、勇於擔當的法官，人民權益才有希望受公平合法保障。

婦聯會表示，北高行的兩個庭對於政黨法過當戕害「非以參選為目的之政治團體」的看法相一致，應引為司法典範；且兩庭法官對於憲法保障的人民權益均能堅持捍衛，不為勢劫，不受政治干預，令人深為感佩。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法