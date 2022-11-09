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    未轉型成政黨婦聯會被內政部廢止立案提告 北高行判決勝訴

    婦聯會不服被廢止立案提告，北高行今判婦聯會勝訴。（資料照）

    婦聯會不服被廢止立案提告，北高行今判婦聯會勝訴。（資料照）

    2022/11/09 14:53

    〔記者溫于德／台北報導〕中華民國婦女聯合會未依「政黨法」規定，在寬限最後期限日之前轉成政黨，內政部前年4月27日廢止立案，婦聯會不服提告，台北高等行政法院今判婦聯會勝訴。理由尚未公布。可上訴

    內政部前年4月26日曾指，婦聯會等政治團體依法應在「政黨法」公布施行2年內、2019年12月7日前修正章程轉換為政黨。若經內政部去函限期4個月內補正，仍未依規定辦理，就得依法廢止立案，婦聯會因而被廢止立案。

    婦聯會不服提告同時聲請停止執行，北高行前年5月28日先就聲請停止執行部分做出裁定，若將婦聯會剩餘財產收歸國有，接下來衍生的法律效果及相關效應，將立刻發生且不可逆，同時無法透過金錢給予補償，尤其婦聯會是政治性團體，一旦廢止將嚴重影響其會員的結社自由。

    北高行也認為，內政部依據政黨法規定，要求非屬政黨的政治團體，須在政黨法施行後2年轉換為政黨，否則即刻廢止，但該規定顯然不容許非屬政黨的政治團體存在，卻又未提供無意轉型為政黨的政治團體，轉換成其他類型團體的空間，退場機制嚴重僵化，恐過度限制人民結社自由，有違憲之虞。

    北高行因此要求婦聯會不得再以政治團體收受政治獻金，但內政部在本訴結果出爐前，不得廢止婦聯會立案。內政部不服提起抗告，遭最高行政法院駁回確定。

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