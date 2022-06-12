獨家》國產署提告婦聯會占美齡樓 請求返還不當得利1.29億元

婦聯會美齡樓房地被黨產會認定不當黨產，2021年收歸國有後，婦聯會至今尚未搬遷，也未繳每月106萬4363元使用補償金，持續占用國產。（資料照）

2022/06/12 12:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會美齡樓房地被黨產會認定不當黨產，2021年收歸國有後，婦聯會至今尚未搬遷，也未繳每月106萬4363元使用補償金，持續占用國產。財政部國產署台北分署已向台北地方法院提起民事訴訟，請求婦聯會、婦聯社福基金會返還不當得利，法院以10年為期推定，訴訟標的價額1億2940萬3213元；立委呼籲，婦聯會應盡快搬離，勿再占用國產。

國產署計算不當得利損害金，婦聯社福基金會自2021年8月26日至10月13日占用美齡樓房地，依國有非公用不動產被占用處理要點附表規定，土地每年以當期土地申報地價5%，房屋每年以當期房屋課稅現值10%計算，婦聯社福基金會應給付國產署167萬9653元。

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另外，自2021年10月14日起，婦聯會及婦聯社福基金會應按月給付106萬4363元使用補償金，截至今年6月中旬，婦聯會及其基金會已積欠8個月，計851萬4904元使用補償金；上述兩筆合計1019萬4557元。

因定期給付或定期收益設訟，以權利存續期間之收入總數為準；期間未確定時，應推定其存續期間。但其期間超過10年者，以10年計算，「民事訴訟法」第77條分別定有明文。

對於國產署所提不當得利之訴，台北地院今年1月已裁定，婦聯社福基金會應給付167萬9653元及利息，還有婦聯會應按月給付的106萬4363元，屬於定期給付性質，推定存續期間應為10年，訴訟標的價額為1億2940萬3213元，應徵第一審裁判費111萬8457元；知情人士透露，目前台北地院還沒開庭。

民進黨立委賴瑞隆今日受訪批評，婦聯會非常惡劣，美齡樓已被認定不當黨產收歸國有，仍占用國有財產不歸還，拖到現在也不搬走，也不繳納使用補償金，完全不理會轉型正義應負起的歷史責任。

賴瑞隆強調，每個月106萬元使用補償金，若再不償還，不久就會累計上億元，國產署應該要硬起來，希望司法也能夠加速處理。像婦聯會這種惡劣行為，必須受到社會最嚴厲譴責，婦聯會主委及成員都是有頭有臉的人，若還要繼續占國家便宜，台灣人民不會接受。

「趕快還給國家！」賴瑞隆指出，美齡樓位於台北市中心精華地段，靠近行政院、立法院等行政機關，未來歸還給國家後，政府才能做更好的利用。婦聯會還有羞恥心的話，最好趕快搬離，另覓他處辦公，不要再霸占國產，這才是最好的方法。

國產署計算不當得利損害金，婦聯社福基金會自2021年8月26日至10月13日占用美齡樓房地，依國有非公用不動產被占用處理要點附表規定，土地每年以當期土地申報地價5%，房屋每年以當期房屋課稅現值10%計算，婦聯社福基金會應給付國產署167萬9653元。另自2021年10月14日起，婦聯會及婦聯社福基金會應按月給付106萬4363元使用補償金，該案已向台北地院提出民事訴訟，請求婦聯會返還不當得利。（記者陳鈺馥翻攝）

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