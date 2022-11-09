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    被質疑炒地王 謝龍介：從政20年不動產減半「一切攤在陽光下」

    國民黨台南市長候選人謝龍介（左）今天下午在學甲慈濟宮舉辦座談會發表政見爭取支持。（記者楊金城攝）

    國民黨台南市長候選人謝龍介（左）今天下午在學甲慈濟宮舉辦座談會發表政見爭取支持。（記者楊金城攝）

    2022/11/09 16:45

    〔記者楊金城／台南報導〕尋求連任的台南市長黃偉哲競選總部今天（9日）質疑對手國民黨台南市長候選人謝龍介是「炒地王」，「三講四漏氣，錢從哪裡來」？謝龍介回應說，他在民進黨執政眼皮底下從政20年，一路走來都是如實申報，「一切攤在陽光下」。

    謝龍介說，他原本有近百筆不動產，雖然從政20年來資產少了快一半，減少4、50筆，但他無怨無悔從事有理想的政治活動。

    黃偉哲競總今再度追問謝龍介擔任公職以後，取得不動產的數目逐屆增加，質疑謝龍介不是「只買二、三十年的老房子」，而是「二、三十年老是在買房子」，依照其財產申報內容，其夫婦並無經營任何投資事業，要如何取得44筆不動產？錢從哪裡來？謝龍介有義務向台南市民說清楚。

    謝龍介今天下午在學甲慈濟宮舉辦座談會，也在學甲夜市宣講爭取選民支持，對於黃偉哲競總質疑其資產，回應說，讓人遺憾，他20年來「賣家伙」（資產）從政，財產申報一切攤在陽光下都可在監察院查得到；他也反擊質疑「他們」執政以來，「雙手兩片香，沾到整鍋油」，「他們怎麼跟我比」。

    謝龍介說，他提出老人健保費、學童營養午餐由市府支應，竟被批評是「敗家子」，結果市府就發出健保費補助，要求黃偉哲公開道歉。

    謝龍介並開出政見支票，他如當選市長，將立即成立馬上辦中心，杜絕官商勾結，生育補助第一胎3萬、生第二胎補助5萬，每月補貼8000元育兒津貼加每月紙尿褲免費，包括老人健保費、學童營養午餐等政見無法兑現，他會立即辭職下台。

    國民黨台南市長候選人謝龍介對被質疑「炒地王」表示遺憾。（記者楊金城攝）

    國民黨台南市長候選人謝龍介對被質疑「炒地王」表示遺憾。（記者楊金城攝）

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