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    首頁　>　政治

    南市議員陳怡珍挑戰4連霸 黃偉哲、郭信良同框助選

    議員陳怡珍在支持者簇擁下進場。（記者王姝琇攝）

    議員陳怡珍在支持者簇擁下進場。（記者王姝琇攝）

    2022/11/06 12:55

    〔記者王姝琇／台南報導〕民進黨正國會「台灣正連線Online」台南成員今（6日）接力舉辦競總成立大會，力拚4連霸的中西、北區議員陳怡珍競總成立大會9點半展開，立法院長遊錫堃、市長黃偉哲、立委陳亭妃和議長郭信良等都到場助陣。下屆議長寶座之爭，隨著民進黨議員邱莉莉及民進黨團的表態支持掀起話題，讓今日黃偉哲、郭信良2人同框，備受關注。

    游錫堃致詞時強調，要保護好台灣「守土衛國」唯一的方法就是團結，要把民主「顧好」，每次的選舉都很重要，尤其台南是台灣民主發展重要關鍵，我們更要將民主自由發揚光大，黃偉哲市長施政滿意度備受肯定，連年獲選優秀議員的陳怡珍要挑戰4連霸，拜託大家要讓這2位都高票當選，還要讓「挺18」公民權也順利通過。

    黃偉哲表示，陳怡珍這麼多年來的問政與服務成績有目共睹，很值得大家繼續相挺到底；在最後倒數19天，呼籲每個人幫忙每天拉5票，讓陳怡珍能高票當選，也不要忘記「陳怡珍1票、黃偉哲1票」，讓我們留在市府、議會繼續為大家服務。

    由於黃偉哲昨日於邱莉莉競總成立時喊出，由邱莉莉「帶頭」監督市政。民進黨團總召劉米山也率領黨團成員站台，表態支持邱莉莉爭取下屆議長。加上欲爭取議長連任的郭信良，近來因替國民黨台南市長候選人謝龍介站台引發討論，著實讓台南市下屆議長寶位之爭「未演先轟動」，黃偉哲、郭信良今同框沒有太多互動，2人也急忙趕往下一場輔選行程。

    對於下屆議長人選相關討論，黃偉哲多次表示，就如同副總統賴清德所說，尊重議會黨團，黨中央已定訂規範議會黨團自主，議會黨團結果要報中常會，循著中央規範來處理。郭信良則回應「3不變」，包括監督市府立場不變、支持預算立場不變、照顧議會同仁立場不變，認為都還沒選完，一切言之過早。

    立法院長游錫堃為議員陳怡珍披上彩帶。（記者王姝琇攝）

    立法院長游錫堃為議員陳怡珍披上彩帶。（記者王姝琇攝）

    市長黃偉哲（右2）與議長郭信良（右1）今天同台為力拚4連霸的議員陳怡珍（左2）站台。（記者王姝琇攝）

    市長黃偉哲（右2）與議長郭信良（右1）今天同台為力拚4連霸的議員陳怡珍（左2）站台。（記者王姝琇攝）

    市長黃偉哲與台下民眾互動。（記者王姝琇攝）

    市長黃偉哲與台下民眾互動。（記者王姝琇攝）

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