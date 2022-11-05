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    趕場為陳秋宏、王宣貿助選 黃偉哲呼籲支持者每天拉5票

    民進黨議員候選人陳秋宏（前右二）在台南下營成立競選總部，立委郭國文（前右一）陪同掃街。（記者楊金城攝）

    民進黨議員候選人陳秋宏（前右二）在台南下營成立競選總部，立委郭國文（前右一）陪同掃街。（記者楊金城攝）

    2022/11/05 23:53

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市選戰持續加溫，爭取連任的市長黃偉哲今天（5日）與民進黨議員候選人陳秋宏、王宣貿成立聯合競選總部，黃偉哲親授戰旗，呼籲距投票僅剩20天，要鄉親成為分身，每天為他和民進黨議員候選人拉5票。

    台南市第三選區陳秋宏今天下午4點在下營的競選總部約近2千位支持者到場，展現基層實力，立委賴惠員、郭國文、林俊憲、林宜瑾、陳亭妃、同黨議員候選人有11位也到場，和黃偉哲為陳秋宏站台助選。

    內政部次長陳宗彥說，陳秋宏最遵守民進黨議會黨團決議，在正、副議長選舉支持黨的人選；助講似意有所指。

    黃偉哲說，爭取選民支持，不僅市長勝選，民進黨也要在下屆議會實質過半，成為市府最強的後盾，為市民爭取福利和建設。

    第一選區王宣貿今晚6點在新營成立競選總部，嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲雙首長前來推薦，黃偉哲說，新人王宣貿年輕有理想有衝勁，絕對是鄉親值得支持的候選人，讓他為鄉親拚福利爭取建設。

    王宣貿從政的兩位啟蒙師父立委蔡易餘、前農委會副主委李退之，和立委林俊憲、郭國文也都專程來站台。

    由阿嬤拉拔帶大的王宣貿並由阿嬤為他披上競選背帶，阿嬤向支持者拜票時突然下跪拜託，旁人連忙扶起，王宣貿淚流滿面，答應努力拚勝選讓阿嬤安心，他說，希望選民給他一個機會，他一定當好議員，回報阿嬤養育和鄉親的期待。

    王宣貿說，他是新人若能當選，加上民進黨現任議員3席，就代表民進黨有機會爭取4席全上，可把建設資源爭取回溪北，「王宣貿多一票、民進黨就多一席」。

    台南市長黃偉哲（前左）為民進黨議員候選人陳秋宏（前右）親授戰旗助選。（記者楊金城攝）

    台南市長黃偉哲（前左）為民進黨議員候選人陳秋宏（前右）親授戰旗助選。（記者楊金城攝）

    由阿嬤拉拔帶大的南市第一選區民進黨議員候選人王宣貿（前中），今晚由阿嬤（前左）為他披上競選背帶。（競總提供）

    由阿嬤拉拔帶大的南市第一選區民進黨議員候選人王宣貿（前中），今晚由阿嬤（前左）為他披上競選背帶。（競總提供）

    台南市長黃偉哲（左）、民進黨南市黨部主委潘新傳（右）為民進黨議員候選人王宣貿（中）助選。（競總提供）（記者楊金城攝）

    台南市長黃偉哲（左）、民進黨南市黨部主委潘新傳（右）為民進黨議員候選人王宣貿（中）助選。（競總提供）（記者楊金城攝）

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