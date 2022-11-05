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    首頁　>　政治

    爭議長寶座？國民黨台南市黨部：不排除任何可能

    國民黨台南市黨部主委林進旺（前排中）。（資料照，記者王姝琇攝）

    國民黨台南市黨部主委林進旺（前排中）。（資料照，記者王姝琇攝）

    2022/11/05 21:46

    〔記者王姝琇／台南報導〕民進黨台南市議員邱莉莉力拚七連霸，同時要挑戰下屆議長大位，備受關注。對此，國民黨台南市黨部主委林進旺表示，未來是否推舉國民黨籍議員爭取正、副議長，或是支持現任議長郭信良，「都不排除任何可能」。

    邱莉莉今天成立競選總部，由市長黃偉哲授戰旗，立委林俊憲、林宜瑾、郭國文都到場力挺，副總統賴清德特別賀電肯定其問政與服務的優秀表現。民進黨議會黨團總召劉米山更率領黨團成員站台，並表態支持邱莉莉爭取下屆議長。邱莉莉回應，有機會挑戰下屆議長是「當仁不讓」，但前提是這次七連霸選戰，要選得漂亮。整場成立大會現場的氣勢強大。

    對於民進黨的大團結表態支持邱莉莉爭取下屆議長寶座，國民黨是否也有意推舉自家人PK邱莉莉？林進旺今天受訪指出，台南市議會應選57席，國民黨此次提名19席參選下屆議員，很有希望能夠「全壘打」，但距離席次過半還差10席，不諱言：「怎麼推舉人選也不太可能全權主導正、副議長改選。但世事難料，未來會如何發展都還不知道，保留任何可能。」

    林進旺說，此次副議長補選國民黨籍議員李文俊能順利當選，代表他有能力，而民進黨連出席都沒有，就是踐踏民主政治；「現在民進黨又想『包山包海』，我相信現在說大話都沒有用，國民黨過去就是喊口號，結果呢？現在說要提名誰，或要不要提名都是空口說白話，我們『看事辦事』。」強調不排除任何可能，目前聚焦11/26選舉，國民黨會全力以赴！

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