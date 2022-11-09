中市教育局稱「火速」調查國小師不當管教 市議員痛批洩密

張家銨痛批，受害者家長早在8月30日就已經向教育局申訴，台中市政府不要每次等到開記者會才要「火速」，如果不開記者會，會處理嗎？（記者林旻臻攝）

2022/11/09 16:13

〔記者林旻臻／台中報導〕人本基金會中部聯合辦公室今日上午召開記者會，揭露台中市大里區某國小二年級陳姓女導師「恣意教學」，疑似體罰學生，家長在8、9月期間寫信向校方反映、求助台中市教育局，卻收到「已經提醒老師、會再請老師注意」等消極答覆，陳師甚至將家長寄到教育局的申訴信，貼在家長群組嘲諷。

對此，教育局回應，校方上午已召開校事會議，火速成立霸凌調查小組。市議員張家銨則痛批，台中市政府不要每次等到開記者會了，才說「火速」，受害者申訴了，還把人家洩密，「告訴我火速，火速什麼鬼？」

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人本基金會中部聯合辦公室主任曾芳苑說，陳師早在2008年時就因不當管教，遭台中縣社會處依違反兒少法開罰6萬元。當時因學生會在上課走動，陳師竟以塑膠繩一端綁在學生腰部，另一端綁在桌腳，限制其行動，且自認這是「創意」的管教方式，不覺有錯。

教育局則表示，今年9月19日曾接獲家長在局長信箱陳情該師有教學不力情形，未依課表安排學生作息（午睡時間過長、午餐時間播放影片上課）、不開班親會及未經家長同意逕自帶學生去學校愛心理髮小站剪髮等行為，但未提及設立特別座，甚至把學生當童工等情況。

教育局表示，11月5日有家長在教育局長信箱陳情，家長雖未依系統要求做確認回覆動作，但教育局在瀏覽信件接獲投訴後，相當重視，立即請學校啟動調查程序，查明真相，如果屬實，依法嚴辦，絕不寬貸。學校今日上午已召開校事會議，火速成立霸凌調查小組，下午將召開教評會，嚴格調查討論有關該導師的停聘、解聘或不續聘事宜。

對此，張家銨痛批，家長在8月30日就已經申訴了，現在才說「火速」？台中市政府不要每次等到開記者會才要「火速」，如果不開記者會，會處理嗎？整個台中市政府都在姑息養奸，沒有處理兒虐事件成立的教師，受害者申訴了還把人家洩密，告訴我火速，火速什麼鬼？

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人本基金會中部聯合辦公室主任曾芳苑指出，台中市大里區某國小陳姓女導師早在2008年就有不當管教紀錄，當時因學生會在上課走動，陳師竟以塑膠繩一端綁在學生腰部，另一端綁在桌腳，限制其行動。（記者林旻臻攝）

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