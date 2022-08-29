獨家》調查局遺失6.5kg安毒案外案 調查官竟濫用天網偷查個資

吳姓調查官為了幫助友人打贏官司，利用調查局天網等系統，偷查被害人個資，再洩密給友人。基隆地檢署偵結，認定吳涉犯公務員洩漏國防以外應秘密文書等罪，但考量吳犯行未危害公共利益，犯後深表悔悟，處分吳緩起訴，但命吳須支付公庫10萬元。（記者林嘉東攝）

2022/08/29 00:01

〔記者林嘉東／基隆報導〕又有調查官出包！桃園地檢署偵辦調查局航業調查處基隆站前機動組長徐宿良盜賣查扣毒品案，意外發現徐宿良麾下的吳姓調查官為了幫助友人打贏官司，利用調查局天網等系統，偷查被害人個資，再洩密給友人。基隆地檢署偵結，認定吳涉犯公務員洩漏國防以外應秘密文書等罪，但考量吳犯行未危害公共利益，犯後深表悔悟，處分吳緩起訴，但命吳須支付公庫10萬元。

桃園地檢署前年指揮調查局北部機動工作站，偵辦調查局航調處基隆調查站遺失6.5公斤安非他命「毒郵包」證物案時，為釐清到底誰搞丟毒品，查扣機動組成員經手案件與手機。

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檢調追出，航調處基隆站前機動組長徐宿良2012年起6度盜賣扣案毒品，不法所得高達1.68億餘元後，意外查出徐的組員、調查班52期結業的吳姓調查官濫用調查局法眼、天網系統，非法取得民眾個資。

前年五月間，吳姓調查官的林姓友人與劉姓女子有車禍過失傷害糾紛，致劉女受有肋骨骨折等傷，林因而被檢方起訴過失傷害罪。

吳姓調查官為了助林打贏官司，接到林透過通訊軟體LINE傳來劉女的身分證字號後，深夜11點多在辦公室登入調查局法眼、天網系統，在系統的查詢用途欄，不實輸入「劉女涉及毒品案」，非法取得劉女的個資及前科紀錄。

隔日，吳姓調查官又委託不知情的黃姓女調查官，透過健保系統查得劉女的就醫紀錄，以手機拍攝劉女的就醫紀錄畫面，詢問熟識的新北市警局廖姓警員如何舉證自保，再把劉女就醫紀錄的照片轉傳給林姓友人，教林姓友人如何打官司。

北機站意外查獲此起案外案後，將全案移送基隆地檢署偵辦，吳姓調查官在檢方調查期間，已被懲處記1大過，調回調查局本部總務處。

至於，吳姓調查官的林姓友人與劉女的過失傷害官司，法院因劉女撤回告訴，最後判決公訴不受理。

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