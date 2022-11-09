侯友宜父離世「做對年」 難忘豬肉攤味覺記憶

新北市長侯友宜的父親離世滿1年，今天「做對年」，他在臉書貼文思念父親。（取自侯友宜臉書）

2022/11/09 14:33

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜的父親侯溪濱離世滿1年，今天是「做對年」的日子，侯友宜今天上午主持市政會議結束後，隨即返回嘉義老家祭拜。他說，「1年容易，刻在心底的思念卻是無窮無盡」，每當行經市場，握住豬肉攤商油膩膩的手，就會想起童年難忘的味覺記憶，那是父母親的味道，這輩子忘不了。

侯友宜今天在臉書貼文表示，最近常到市場，經過豬肉攤位總是不自覺地流連駐足，自然而然想和攤商多聊上幾句，眼前的砧板、切刀、豬肉架，都再熟悉不過，尤其握起攤商那雙油滋滋的手，更把思緒拉回童年，手中握住的彷彿是阿爸那雙溫潤的大手，空氣中飄散著豬肉味，難忘的味覺記憶，「是生我，養我，父母親的味道，這輩子忘不了」。

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侯友宜說，父親在世時，總是表情嚴肅、木訥寡言，不曾說過「愛」這個字。某次他打棒球時撞傷額頭，流了好多血，平常穩重如山的阿爸突然緊張得不得了，趕緊把他抱到醫院縫合傷口，眼神透露焦慮，卻只淡然地說：「喜歡打棒球要先顧好身體」，說出口的是原則，沒說出口的卻是那份很深很深的父愛；阿爸話不多說，只以實際行動展現的身教，正是他人生態度養成的關鍵。

侯友宜感慨表示，今年對他而言非常傷感，父母親前後不到1年相繼離世，父親做人處事的態度影響他的一生，即使已不在人世，仍督促他以自律助人的精神，為社會盡最大的力量。

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