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    侯陣營質疑計程車廣告涉賄 林佳龍陣營下午提告

    新北市議員葉元之、議員候選人林鼎超今於新北市長侯友宜選舉辦公室召開記者會。（侯友宜選舉辦公室提供）

    新北市議員葉元之、議員候選人林鼎超今於新北市長侯友宜選舉辦公室召開記者會。（侯友宜選舉辦公室提供）

    2022/11/09 12:28

    〔記者周湘芸／新北報導〕新北市議員葉元之、議員候選人林鼎超今於新北市長侯友宜選舉辦公室召開記者會，質疑民進黨新北市長候選人林佳龍張貼計程車廣告涉及賄選。對此，林佳龍選舉辦公室今天下午將赴新北地檢署向葉元之、桃園市議員詹江村提告。

    近日網路流傳影片，內容提到計程車張貼林佳龍廣告貼紙可獲200至500元，被質疑賄選。林佳龍陣營昨召開記者會澄清，這是與4位計程車司機簽訂《車身廣告租賃協議書》，請司機代租500輛計程車的車尾空間張貼廣告。

    林佳龍選舉辦公室今天下午將赴新北地檢署向指控賄選的葉元之、詹江村提告。林的妻子廖婉如今受訪也說，這就好像登公車廣告一樣，不知道問題在哪裡？

    葉元之今召開記者會質疑，就網路廣傳影片作推測，發錢的人很清楚說「沒貼（廣告）也沒關係」，但在沒有執行廣告行為就可以直接領錢的情況下，這個錢是林佳龍給的，根本就是以工代賄，標準的賄選。

    對於林佳龍陣營提告，葉元之表示，林佳龍無法解決問題，就解決提出問題的人，林佳龍發言人一方面感謝他提出問題，另一方面要告，這什麼邏輯？他也批評，林佳龍參選新北至今已經告了許多人，不能接受每個人的評論，只會用提告轉移焦點，根本是民主國家最壞示範。

    林鼎超也針對此事件提出3項問題，第一，林佳龍發言人感謝侯辦幫忙找出問題，但林佳龍卻說是有心人造假抹黑，如果林佳龍當選新北市長，標案被廠商層層剝削，是不是又要推個一乾二淨？第二，請問影片中的司機到底是不是簽約對象，金流怎麼安排？有沒有收據、發票都要交代清楚。第三，林佳龍若連這個問題都無法自己發現，還要感謝侯辦提出，「未來有事情，是不是也要請教侯辦？」

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