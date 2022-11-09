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    小雞們推銷母雞！ 民進黨高市議員候選人齊宣布「邁邁醫師熊」開賣

    超萌的「邁邁醫師熊」於今上午11點26分聯合販售。（記者王榮祥翻攝）

    超萌的「邁邁醫師熊」於今上午11點26分聯合販售。（記者王榮祥翻攝）

    2022/11/09 12:59

    〔記者王榮祥／高雄報導〕多位高雄市民進黨市議員候選人今共同宣布，超萌的「邁邁醫師熊」於今上午11點26分聯合販售，期盼結合陳其邁「醫師市長」防疫期間令人安心施政，加上與高「雄」同音的可愛熊娃娃，籲市民堅定支持讓高雄進步的團隊。

    邁邁醫師熊穿著襯衫西裝褲打領帶，並披著象徵醫師的白袍，白袍的右手臂上繡有WHO的LOGO，左胸前的口袋則繡有綠色的邁字，鞋底有「高雄2022」字樣，整體具有許多設計巧思及意涵。

    爭取連任的議員康裕成表示，邁邁醫師熊製作相當用心，圖案及字樣是採用最細緻且費工的刺繡，不少助理們看到，也想要自行購買收藏。

    為服務市民，販售通路涵蓋大高雄各選區候選人服務處，包括林富寶議員、黃明太議員、李柏毅議員、黃文志議員、邱俊憲議員、張勝富議員、簡煥宗議員、康裕成議員、何權峰議員、郭建盟議員、陳慧文議員、陳致中議員、林慧欣候選人、陳慶鴻候選人、黃偵琳候選人、湯詠瑜候選人、蘇致榮候選人、黃彥毓候選人、洪村銘候選人等。

    邁邁醫師熊將於今上午11點26分起，於各服務處限量販售、售完為止，每隻募款價1126元，與關鍵投票日11月26日相互呼應，民眾付款後將由服務處開立政治獻金收據。

    由於數量有限，喜愛的朋友請盡速把握機會把邁邁醫師熊帶回家，一起見證高雄的勝利，也呼籲市民繼續支持進步的團隊，讓陳其邁市長連任，讓民進黨議會過半，府會聯手帶領高雄起飛。

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