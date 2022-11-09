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    高市第8選區3女將同聲提托幼政見 爭唯一婦女保障名額

    民進黨在高市議員第八選區提名新人湯詠瑜（左），拼搶唯一一席婦女保障名額。（記者黃良傑攝）

    民進黨在高市議員第八選區提名新人湯詠瑜（左），拼搶唯一一席婦女保障名額。（記者黃良傑攝）

    2022/11/09 07:21

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄少子化引發的婦幼問題，不分黨派候選人都關心，女選將們特別有感，第八選區（苓雅、前金、新興）藍綠候選人3位女將，都提婦幼政見博取選民認同，爭搶該區僅有的一席婦女保障名額，激戰的3女將難得同聲支持「增加公托」，成為女性候選人政見最大公約數，值得市府未來施政參考。

    第八選區因減少一席次議員，8選5，其中一席還是婦女保障名額，共有3名女性候選選人搶這一席，包括綠女將湯詠瑜、藍女將許采蓁、陳若翠，湯詠瑜是前立委、前副市長湯金全之女，年輕、陽光有活力；許采蓁是已故前議長「奧援」許崑源之女，親和、積極有拼勁；陳若翠是現任議員，沉穏、活躍有人脈。

    3女將陸續提出政見盼獲選民肯定、支持，由於國內嚴重少子化，又是女性候選人，婦幼政見受到選民關注。

    民進黨候選人湯詠瑜表示，婦幼首要項目就是「增加公托」，如此才能照顧幼兒平安長大、打造一個友善育兒的城市，目前38個行政區儘管已有依年齡、人數需求，建置公共托嬰中心，仍然不足，需持續增加公托數量，落實友善育兒環境，另在政策上鼓勵男性請育嬰假，同時增加其請假補貼。

    許采蓁也提出利用可能閒置的校地校舍，增加公共托嬰、托幼設施，包括公立與非營利幼兒園，以減輕家長負擔，她表示，高市公立與非營利幼稚園的中籤率，可說是非常不平均，有些地方一位難求，有些卻招收不滿，需根本解決，同時廣設親子館，增加課程，以減低父母照顧上的負擔。

    陳若翠表示，市府應增設公共托育中心，照顧雙就業家庭，滿足托幼、托育需求，並可公設民營，她也認為公立幼稚園太少，主張每所國小均應附設幼兒園，現有公立幼兒園可利用閒置教室房舍增加班數，減輕年輕家長經濟負擔，市府應加强與幼教業溝通協調，共創三贏。

    國民黨提名市議員候選人許采蓁（右），是已故前議長許崑源之女，她提出利用可能閒置的校地校舍，增加公共托嬰、托幼設施政見。（資料照）

    國民黨提名市議員候選人許采蓁（右），是已故前議長許崑源之女，她提出利用可能閒置的校地校舍，增加公共托嬰、托幼設施政見。（資料照）

    國民黨提名議員候選人陳若翠（左）拚連任，她提出要滿足托幼、托育需求，市府應增設公共托育中心，並可公設民營。（取自陳若翠FB）

    國民黨提名議員候選人陳若翠（左）拚連任，她提出要滿足托幼、托育需求，市府應增設公共托育中心，並可公設民營。（取自陳若翠FB）

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