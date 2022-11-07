陳麗娜競總成立藍營「大咖」齊聚 同選區綠將批新人「青春的葬禮」

國民黨高雄市議員候選人陳麗娜競選部總昨晚成立，藍營「大咖」齊聚站台。（圖由陳麗娜競總提供）

2022/11/07 10:04

〔記者方志賢／高雄報導〕國民黨高雄市議員候選人陳麗娜競選總昨晚成立，藍營「大咖」齊聚站台，展現高人氣。民進黨市議員候選人黃彥毓今批，陳麗娜先宣布放棄連任，又登記參選，如今大動作競選造勢，對同黨初選勝出的新人陳識明就是「青春的葬禮」；另名候選人黃雍琇也說陳麗娜之前「實質退出」不配票也不參與國民黨的活動的承諾「攏是假」。

陳麗娜競選總部昨晚成立，包括市長候選人柯志恩、前立法院長王金平、前黨主席江啟臣都來站臺，韓國瑜市府前副市長李四川、葉匡時也到場力挺。陳麗娜指再次參選是為顧大局，國民黨要她當救火隊，後來卻有不同變化，但很多黨內朋友還是站臺相挺，令她十分感動。

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同選區綠營市議員候選人黃彥毓今批，國民黨放任陳麗娜玩弄初選機制、打壓青年參選，卻沒聽到國民黨內的人站出來說句公道話，顯示國民黨不在乎年輕人的權益，對於鼓勵青年參政只是口號，在這樣的環境下，陳識明依舊參選到底，是可敬的競爭對手。

黃彥毓認為，如果陳識明願意以自身面臨不公義為例，與他一起支持並呼籲國人支持「18歲公民權入憲」的同意票，相信能獲得更多藍營青年的認同與支持，翻轉國民黨老舊陳腐的陋習。

黃雍琇也批，陳麗娜昨晚競總成立，藍營上下齊聲力挺，這證明陳麗娜2個月前「實質退出」不配票，不參與國民黨活動的承諾「攏是假」，是嚴重失信的候選人。陳識明之前到國民黨部抗議，柯志恩未敢多置一詞，不願出手相助年輕人，將天秤倒向誠信掃地的一方。

民進黨市議員候選人黃彥毓（左）今批，陳麗娜大動作競選造勢，對同黨初選勝出的新人陳識明就是「青春的葬禮」。圖為 黃彥毓向選民 拜票。（圖黃彥毓競總提供）

民進黨候選人黃雍琇批陳麗娜之前「實質退出」不配票也不參與國民黨活動的承諾「攏是假」。（圖由黃雍琇競總提供）

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