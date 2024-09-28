罷免高虹安連署行動小蜜峰出擊 已累計1360份提案連署書

罷免高虹安的連署行動今天有小蜜峰出動，罷高民團也公佈目前已累計1360份提案連署書。（照片取自罷高民團粉專）

2024/09/28 15:09

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市發起罷免高虹安的「風城安心上路」公民團體今天在火車站站前廣場，以小蜜峰形式舉辦快閃連署行動，現場也有志工穿著「罷免找我」的志工背心，公民團體也公佈目前已累計有1360份提案連署書，接下來仍會持續推動罷免高虹安的相關行動。

罷高民團也在網路粉專公佈已收集到的連署書有1360份（39%），目前最低提案門檻份數需3547份，但要達到罷免成案則需3萬5465份，雖距提案罷免仍有段距離，仍會繼續推動罷免高虹安的相關行動。

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罷高民團稱，9月後因多數人開學，上班，身為志工，不管是在各自的職場，或是在罷免課題上也比以前更忙碌。除舉辦志工研習活動外，也開會進行相關討論，但大家不會放棄，只要高虹安和代理市長邱臣遠在位一天，就會持續存在。

此外，9月共辦3場小蜜蜂連署活動，雖然場次不多，但都收到好多民眾的支持。且透過幾次小蜜蜂活動，跟之前收集的份數也多出許多，且獲得不少戰友加入及協助各項事宜。

罷高民團也強調，身為新竹人，除感謝這座城市，也感謝這麼多反對貪腐政治的市民，願意站出來挺身反抗。也請市民繼續支持罷免行動。提案書郵寄地址：新竹武昌街郵局第312號信箱。

今天的小蜜蜂行動雖受颱風影響，但志工們仍在現場，接下來10月也會持續公佈罷免相關行動。

罷免新竹市長高虹安的公民團體今天也在站前廣場舉辦小蜜蜂連署行動，並有穿著「罷免找我」的志工在現場。（照片取自罷高民團網路群組）

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