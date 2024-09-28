罷免高虹安連署行動小蜜峰出擊 已累計1360份提案連署書
2024/09/28 15:09
〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市發起罷免高虹安的「風城安心上路」公民團體今天在火車站站前廣場，以小蜜峰形式舉辦快閃連署行動，現場也有志工穿著「罷免找我」的志工背心，公民團體也公佈目前已累計有1360份提案連署書，接下來仍會持續推動罷免高虹安的相關行動。
罷高民團也在網路粉專公佈已收集到的連署書有1360份（39%），目前最低提案門檻份數需3547份，但要達到罷免成案則需3萬5465份，雖距提案罷免仍有段距離，仍會繼續推動罷免高虹安的相關行動。
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罷高民團稱，9月後因多數人開學，上班，身為志工，不管是在各自的職場，或是在罷免課題上也比以前更忙碌。除舉辦志工研習活動外，也開會進行相關討論，但大家不會放棄，只要高虹安和代理市長邱臣遠在位一天，就會持續存在。
此外，9月共辦3場小蜜蜂連署活動，雖然場次不多，但都收到好多民眾的支持。且透過幾次小蜜蜂活動，跟之前收集的份數也多出許多，且獲得不少戰友加入及協助各項事宜。
罷高民團也強調，身為新竹人，除感謝這座城市，也感謝這麼多反對貪腐政治的市民，願意站出來挺身反抗。也請市民繼續支持罷免行動。提案書郵寄地址：新竹武昌街郵局第312號信箱。
今天的小蜜蜂行動雖受颱風影響，但志工們仍在現場，接下來10月也會持續公佈罷免相關行動。