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新壽擺爛北士科、南港轉運站BOT案 林延鳳批北市府消極沒魄力解約

南港轉運站BOT案工程進度延宕。（北市議員林延鳳提供）

南港轉運站BOT案工程進度延宕。（北市議員林延鳳提供）

2024/09/28 15:35

〔記者楊心慧／台北報導〕前台北市長柯文哲任內北投士林科技園區設定地上權案、南港轉運站BOT案，遭疑圖利新光人壽，台北市議員林延鳳質疑，兩案皆屬開發延宕，新光人壽爭取南港轉運站展延246天工期，本月18日被公運處打槍，但市府對進度延宕態度消極，本可依合約規定解約，但至今卻未踐行合約格式、書面要求限期改善，導致解約前置作業未果，質疑根本是放水新壽。

台北市公共運輸處科長劉國著回應，南港轉運站BOT案工程進度部分，到上週約53%，工程進度約落後3個百分點，會請新光加速趕工；針對工程進度標示不合理的地方，市府有要求新光修正，新光已修正。

至於新光人壽申請展延的部分，劉國著表示，市府及新光循契約及促參法規定進行爭議協調，但雙方無共識，協調不成立，市府未同意展延。

林延鳳表示，北士科案在今年4月被點出延宕、圖利兩大問題，原在該案擺爛的新壽，到現在所做的僅除草，面對督管單位地政局的進度追蹤，則稱9月中旬會送「T17、18都審變更案」，雖然已交給都發局卻被打槍，理由包含未遵照前次都審委員要求「調整樹穴規劃」，甚至沒依照標準版格式，凸顯新壽草率了事的心態。

至於同樣工期延宕的南港轉運站案，林延鳳揭露，根據現場查核紀錄，8、9月皆有載明「各工項均有落後」，顯見該案從5月討論至今，新壽只想拖延，毫無趕工作為，甚至在7月被抓包沒有實際工程施作的「室內裝修工程」，提報進度為0.58%，被公運處認為「應修正為0或0.1%以下」，根本是被市府認證「灌水五倍」的造假。

林延鳳表示，新壽恐涉及「詐欺」或「使公務員登載不實」等刑事罪責，但新壽依然故我，本月又被公運處抓包應於上月30日前完成的工項「目前並未完成」、「實際進度似有高估情形」，再度認證新壽企圖造假闖關的惡形惡狀，不過公運處不僅沒就相關違法事證移送，更沒拿出行政魄力進行解約的程序，令人質疑是在放水。

林延鳳質疑，蔣市府空有行政權力，卻不作為，連解約條件早已達成的南港轉運站案都不處理「還放任造假未移送法辦」，她也請市長蔣萬安於開議前正面回應，不要再繼續跳針「依法依規」或「勿枉勿縱」。

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