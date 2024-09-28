震後第5度到花蓮視察 卓榮泰：盡快把太魯閣還給全世界

震後的長春祠，卓榮泰希望儘速修復道路，把美麗的太魯閣峽谷還給全世界。（記者花孟璟攝）

2024/09/28 15:05

〔記者花孟璟／花蓮報導〕0403地震後，行政院長卓榮泰今天第5度到花蓮關切震後鐵公路修復進度，其中台8線短期邊坡保護6處預計年底完工，台鐵北迴線小清水溪橋西正線橋也預計12月28日完工，交通部長陳世凱邀卓榮泰「年底再一起來」，卓揆爽快答應。

卓揆還說「他最想去的地方就是長春祠」，要感謝當年犧牲的開路英雄，更期盼「把長春祠還給中橫，把太魯閣還給全世界」。

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行政院長卓榮泰上午由交通部長陳世凱、公路局長陳文瑞等陪同，上午到台8線太魯閣口旁的「福德祠」災害段勘災。卓榮泰說，台8線天祥以東4個明隧道工程相當重要，工期預計到2026年底，他發現這幾個月公路局同仁非常努力，多項工程超前進度完工，「是不是我們只要努力、再努力，在安全無虞狀況下盡快完成，讓所有進出的人可以得到更好的安全保障！

卓榮泰說，今天到福德祠勘災，這個點是75年前（1956年）橫貫公路東部開工典禮舉辦的地點，但是他更希望能夠早日進到太魯閣長春祠，因為長春祠當年開挖，都是榮民及國軍弟兄、職訓隊員，用自己的肉身去敲石頭，因此很多人犧牲了，有225位開路英雄在長春祠裡面。卓揆說，在中橫公路尚未完全修復的此刻，他一定要去長春祠感念過去的開路英雄，學習他們奉獻犧牲的精神。

卓榮泰也說，遊客要到花蓮需要一條安全的路，只有把中橫天祥到太魯閣牌樓這段做好，才不枉費太魯閣這個世界級遊覽景點，他今天最重要目的是要拜託局長、同仁一起努力，「我們要把長春祠還給中橫，我們把太魯閣還給全世界」！目前政府也鼓勵公私部門盡量到花蓮會議旅遊，這幾天天祥晶華酒店也會恢復營業，代表民間和我們一樣對觀光有信心。

陳世凱說，台8線從大禹嶺往東至太魯閣口，總共有13個受損點，短期先進行6處邊坡保護工程，其中慈恩、新白楊已完工、迴頭彎及福德祠是9月底完工，長春橋預計10月底、白沙橋也會在12月底完成，中期復建也有5處進行中，感謝行政院預算9.58億元一次到位，更感謝公路局同仁抓緊進度，以福德祠來說，原定10月底，這次是提早了1個月時間完工。

公路局長陳文瑞表示，台8線東段中期的復建工5處，其中4處做明隧道，包括九曲洞隧道西口、東口、錐麓隧道東口、靳珩隧道西口本月起陸續開標，預計2026年底完工，由於工期較長，會先施作短期庇護的臨時設施，預計明年4月底完工；至於寧安橋西端上邊坡保護工程，也預計10月8日開標、2025年8月完工。

行政院長卓榮泰（左三）今天由交通部長陳世凱（左二）、公路局長陳文瑞（左一）陪同，與國民黨團立院總召傅崐萁（右）視察台八線東段福德橋工區。卓榮泰說，他最希望年底可以到長春祠，期盼災修加速，讓長春祠還給中橫、太魯閣還給世界。（記者花孟璟攝）

公路局長陳文瑞（中）說明，台八線福德祠段因為同仁努力提早1個月完工，將在2天後9月底全部完成。（記者花孟璟攝）

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