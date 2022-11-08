陳其邁黃昏市場拜票人氣強強滾 倒數17天競選規畫曝光

陳其邁在內惟黃昏市場展現高人氣，許多民眾搶著合照。（記者葛祐豪攝）

2022/11/08 20:29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕力拼連任的高雄市陳其邁，今天傍晚前往柯志恩兩度造訪的內惟黃昏市場拜票，人氣強強滾，受到許多婆婆媽媽及攤商的熱烈支持。針對選舉倒數17天的選戰規畫，陳其邁幕僚透露，除了站路口與市場拜票，將以車掃搭配兩場大型的造勢活動，催高投票率。

今天是陳其邁陸戰啟動的第二天，他今天一早7點半，就出現在車水馬龍的中正、民族路口，向過往的人車拜票。從早到晚，又陸續到苓雅區三和市場、內惟黃昏市場、瑞豐夜市拜票，與婆婆媽媽、年輕人搏感情。

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今天傍晚4點半，陳其邁穿著白襯衫，出現在內惟黃昏市場，逐一向攤商及採買的民眾握手拜票，展現高人氣，攤商紛紛拿出鳳梨、香蕉，祝他高票凍蒜，還有婆婆媽媽發出尖叫聲，直呼他本人好年輕，像「少年家」，搶著合照。

陳其邁目前公務、選務兩頭燒，幕僚透露，陳其邁將於後天（10日）開始請假，全心投入選戰，初期以站路口、掃市場拜票為主，選前兩周則以車隊掃街，繞遍高雄38個行政區，並搭配選前黃金周（19日）的大旗美、選前之夜（25日）的鳳山等兩場大型造勢活動，催出基本盤與年輕、中間選票，不只市長要高票當選，並力求議會過半。

此外，本周六的公辦政見會前，陳其邁也會抽空準備要宣講的資料。

攤商送陳其邁鳳梨，祝他高票凍蒜。（記者葛祐豪攝）

婆婆媽媽直呼陳其邁本人好年輕，像「少年家」。（記者葛祐豪攝）

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