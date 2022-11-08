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    陪同車隊掃街拜票 賴瑞隆呼籲搶救當選邊緣的黃彥毓

    立委賴瑞隆陪同市議員候選人黃彥毓車隊大掃街，2人比出10號手勢，懇請支持10號黃彥毓。（圖黃彥毓競總提供）

    立委賴瑞隆陪同市議員候選人黃彥毓車隊大掃街，2人比出10號手勢，懇請支持10號黃彥毓。（圖黃彥毓競總提供）

    2022/11/08 13:54

    〔記者方志賢／高雄報導〕選戰倒數3週衝刺！高雄市前鎮小港市議員候選人黃彥毓，今由立委賴瑞隆陪同，展開前鎮、小港車隊大掃街，2人比出10號手勢，懇請市民支持10號黃彥毓。賴瑞隆強調，前鎮小港17搶8席，選情激烈，黃彥毓在當選邊緣，拜託大家集中選票，讓黃彥毓順利當選，為議會添新戰力。

    賴瑞隆表示，黃彥毓是陳菊花媽市府團隊的優秀幕僚，積極主動、耐磨耐操。10多年來在勞工局、經發局、水利局、工務局、市長室等局處歷練，累積專業幕僚經驗。黃彥毓也擔任過民進黨高雄市黨部主委，並到中央經濟部服務。黃彥毓是民主運動第二代，從小跟隨父親四處演講、發傳單，品格操守禁得起考驗。

    黃彥毓表示，感謝賴瑞隆大力相挺支持，陪同掃街拜票。賴瑞隆優異問政表現及地方建設成績，獲公督盟連續13會期評鑑優秀立委，未來是他進入議會後學習榜樣。

    黃彥毓也說，高雄轉型建設發展，需要中央地方共同合作，包含亞洲新灣區2.0計畫、捷運黃線及紅線延伸、高雄國際機場周邊整體交通計畫、前鎮漁港招商升級、大林蒲遷村、設置寵物共融公園及高雄首座天文館、爭取國中小教育資源及設備改善等。未來將和賴瑞隆、陳其邁市長，中央地方連線合作，加速前鎮小港發展。

    立委賴瑞隆陪同市議員候選人黃彥毓車隊大掃街拜票。（圖黃彥毓競總提供）

    立委賴瑞隆陪同市議員候選人黃彥毓車隊大掃街拜票。（圖黃彥毓競總提供）

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