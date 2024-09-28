布林肯會王毅當面關切台海和平與南海局勢 我外交部致謝

外交部。（資料照）

2024/09/28 15:30

〔記者方瑋立／台北報導〕美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於美東時間27日在聯合國大會場邊會晤中國外長王毅，當面強調台海和平穩定重要性，並對中國南海行動及支持俄羅斯軍工業表達嚴正關切，我外交部今（28）透過新聞稿表達歡迎與感謝，並嚴正譴責中國威脅和平現狀的行動。

美國國務院新聞稿指出，布林肯會中向王毅強調維持台海和平及穩定的重要性；另針對中國在南海危險並破壞穩定的行動，以及支持俄羅斯軍工業基礎等行徑表達嚴正關切。

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我國外交部今對於美方高層再度藉與中方互動的場合，重申支持台海和平與穩定的堅定立場，表達歡迎與感謝，並嚴正譴責中國在國際社會共同關切並致力區域安全穩定時，仍持續進行各種威脅和平現狀的行動。

外交部也指出，中方就本次會晤發布的新聞稿中，再度針對台灣及台美關係發表種種悖離現實的謬論。外交部重申，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中國持續脅迫台灣，以及在區域的蠻橫軍事擴張，才是破壞區域和平穩定的最大禍源。而中國與俄國合流，既在跨大西洋區域成為俄國侵略烏克蘭的關鍵支持者，並在印太區域進行挑釁性的聯合軍演，都在在反映中國的野心已成為全球的重大威脅。

外交部強調，總統賴清德於聯大期間，透過非營利組織峰會向國際所傳達：「台灣更強大才更能推動世界民主、自由與繁榮，衷心期盼台灣與其他民主國家攜手撐起民主保護傘，共同應對極權侵略。」台灣做為國際社會負責任的成員，將持續強化自我防衛能力，並與美國等理念相近夥伴共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，確保台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。

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