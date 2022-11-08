允諾持續為台灣發聲 聖國總理德魯：孤立別人無法達成成果

蔡英文總統在總統府以國宴宴請聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew），德魯說，會持續為台灣發聲，呼籲國際社會承認台灣能扮演的角色。（總統府提供）

2022/11/08 18:28

〔記者陳昀／台北報導〕蔡英文總統今在總統府以國宴宴請聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew），德魯說，聖國與中華民國台灣辛苦打造的邦誼意志堅定，他們會持續為台灣發聲，呼籲國際社會承認台灣能扮演的角色，全球疫情教導我們，孤立別人會阻止想要達成的成果，唯有合作、對話才能成功。

蔡英文表示，多年來，透過一次又一次的交流，持續深化兩國關係，也在基礎建設、資通訊科技訓練、醫療公共衛生、廢棄物回收及再生能源等領域，持續深化合作，德魯總理是醫學專家，這次也會和我國衛福部就如何建立全民健保的相關議題深度交換意見，相信能讓雙方合作開啟新的里程碑，並為兩國人民創造更多的福祉。

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蔡英文說，台灣和聖克里斯多福及尼維斯都是農漁產豐富的海洋國家，都有許多美味的佳餚，像是聖克里斯多福及尼維斯的「風味南瓜粽」、「經典什錦飯」等等，都是很受歡迎的國民美食，在台灣也有許多外型相似，但風味不同的料理，我國準備了許多經典料理，希望讓貴賓透過美食，感受台灣豐富多元的文化。

德魯表示，聖國高度重視與中華民國台灣的雙邊關係，自1983年從英國獨立後不久，就與中華民國台灣建交，至今已過了將近40年，這些年來，以務實的合作不斷強化邦誼，兩國的邦誼非比尋常，建立在民主、良善治理、人權與法治等共享價值的基礎上，將持續強化雙邊關係。

德魯重申，聖國政府對進一步強化與中華民國台灣40年來，辛苦打造出來的邦誼意志堅定，他們會持續為台灣向國際社會發聲，呼籲國際社會承認台灣能扮演的角色，在努力達成發展目標的同時，幫助國際社會解決各式各樣的問題與挑戰，最近在第72屆聯合國大會總辯論期間，他有幸能夠在聯合國的全球平台向國際社會強調上述重點。

德魯強調，全球疫情教導了我們，孤立別人會阻止我們達成想要的成果，唯有合作與對話才能成功；此外，病毒不分國界，唯有區域與國際合作，才能解決全球的問題。最後，德魯也邀請蔡總統未來能率團訪問聖國，「我們不但是您的好朋友，也是永遠的朋友」。

包括總統府秘書長李大維、國家安全會議秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、我駐聖克里斯多福及尼維斯聯邦大使林昭宏及聖克里斯多福及尼維斯聯邦駐台大使范東亞等亦出席是項國宴。

蔡英文總統在總統府以國宴宴請聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew），德魯說，會持續為台灣發聲，呼籲國際社會承認台灣能扮演的角色。（總統府提供）

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