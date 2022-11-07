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    聖克里斯多福新大使曾留學台灣 今會吳釗燮盼促關係更上層樓

    聖克里斯多福及尼維斯聯邦新任駐台大使范東亞（Donya Lynex Francis）11月7日向外交部長吳釗燮呈遞到任國書副本。（外交部提供）

    聖克里斯多福及尼維斯聯邦新任駐台大使范東亞（Donya Lynex Francis）11月7日向外交部長吳釗燮呈遞到任國書副本。（外交部提供）

    2022/11/07 12:10

    〔記者呂伊萱／台北報導〕加勒比海友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦新任駐台大使范東亞（Donya Lynex Francis）今（7）日上午與外交部長吳釗燮會晤並遞交到任國書副本。范東亞曾留學台灣、並曾擔任克國總理辦公室新聞官；吳釗燮歡迎范東亞履新，並期許攜手合作深化兩國篤實邦誼。

    克國總理德魯（Terrance Drew）今天起率團訪台，外交部今並發布新聞稿指出，克國新任駐中華民國（台灣）特命全權大使范東亞履新，今上午向外交部長吳釗燮遞交到任國書。

    吳釗燮表示，台克兩國關係密切友好，克國長期堅定支持台灣參與國際組織，我國政府與人民均非常感念並十分珍視兩國相互扶持的兄弟邦誼。未來將與德魯總理所領導的政府，繼續在公衛醫療、再生能源、青年及婦女賦權、教育文化、智慧農業、數位發展等領域密切合作，為兩國人民創造最大的福祉。

    范東亞表示，克國是台灣堅定的友邦，兩國關係在雙方共同努力下，已奠立深厚基礎，此次獲任駐台大使至感榮幸，當全力促進台克關係更上一層樓。吳釗燮祝福范東亞大使履新愉快、工作順利，除了和老朋友敘舊，也能結交台灣各界更多新朋友，共同努力增進台克關係。

    外交部資料指出，范東亞曾在台灣留學6年，獲得新聞傳播學士及台北醫學大學全球健康發展碩士學位，返回克國後擔任教師、總理辦公室新聞官等職務，是克國傑出青年。我國和聖克里斯多福及尼維斯建交39年，長年於各領域密切合作，成果豐碩。

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