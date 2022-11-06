聖克里斯多福總理明率團訪台 總統將以隆重軍禮歡迎
2022/11/06 15:15
〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今天表示，加勒比海友邦聖克里斯多福及尼維斯總理德魯（Terrance Drew）明天起應邀率團訪台，這是德魯總理8月就職後首次訪問我國，外交部表達誠摯歡迎。蔡總統將以隆重軍禮歡迎及國宴款待，並將與德魯總理就台克兩國雙邊合作及共同關切事項深入交換意見。
外交部說明，德魯訂於11月7日至10日率團訪台，訪團成員包括外交部長道格拉斯（Denzil Douglas）、尼維斯島行政首長布蘭特利（Mark Brantley）、環境部長柯拉克（Joyelle Clarke）、青年暨兩性事務及社會發展部副部長菲莉普（Isalean Phillip）等閣員及地方首長。
請繼續往下閱讀...
外交部強調，為展現我國對德魯總理蒞訪的禮遇與重視，總統將以隆重軍禮歡迎及國宴款待，並將與德魯總理就台克兩國雙邊合作及共同關切事項深入交換意見。德魯總理在台期間也將拜會行政院長蘇貞昌及外交部長吳釗燮，也將拜會陸委會、環保署及衛福部中央健康保險署，另將參訪國合會及台北榮總等。
外交部指出，我國與聖克里斯多福及尼維斯聯邦邦誼厚實，兩國建交39年以來，在醫療、教育、觀光、資通訊、婦女賦權、氣候韌性及永續發展等領域密切合作，成效斐然，嘉惠克國全民，未來雙方將在既有友好基礎上深化合作，持續增進兩國人民福祉，落實永續發展目標。