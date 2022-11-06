聖克里斯多福總理明率團訪台 總統將以隆重軍禮歡迎

加勒比海友邦聖克里斯多福及尼維斯今年8月完成國會大選，勞工黨黨魁德魯（Terrance Drew）就任總理。圖為我駐聖克里斯多福及尼維斯大使林昭宏向總理致賀並轉致蔡總統賀函。（圖由外交部提供）

2022/11/06 15:15

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今天表示，加勒比海友邦聖克里斯多福及尼維斯總理德魯（Terrance Drew）明天起應邀率團訪台，這是德魯總理8月就職後首次訪問我國，外交部表達誠摯歡迎。蔡總統將以隆重軍禮歡迎及國宴款待，並將與德魯總理就台克兩國雙邊合作及共同關切事項深入交換意見。

外交部說明，德魯訂於11月7日至10日率團訪台，訪團成員包括外交部長道格拉斯（Denzil Douglas）、尼維斯島行政首長布蘭特利（Mark Brantley）、環境部長柯拉克（Joyelle Clarke）、青年暨兩性事務及社會發展部副部長菲莉普（Isalean Phillip）等閣員及地方首長。

請繼續往下閱讀...

外交部強調，為展現我國對德魯總理蒞訪的禮遇與重視，總統將以隆重軍禮歡迎及國宴款待，並將與德魯總理就台克兩國雙邊合作及共同關切事項深入交換意見。德魯總理在台期間也將拜會行政院長蘇貞昌及外交部長吳釗燮，也將拜會陸委會、環保署及衛福部中央健康保險署，另將參訪國合會及台北榮總等。

外交部指出，我國與聖克里斯多福及尼維斯聯邦邦誼厚實，兩國建交39年以來，在醫療、教育、觀光、資通訊、婦女賦權、氣候韌性及永續發展等領域密切合作，成效斐然，嘉惠克國全民，未來雙方將在既有友好基礎上深化合作，持續增進兩國人民福祉，落實永續發展目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法