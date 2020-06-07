聖克里斯多福總理連任 蔡英文、吳釗燮祝賀勝選

聖克里斯多福及尼維斯總理哈里斯2019年訪台，與蔡總統合影。（總統府提供）

2020-06-07 14:31:39

〔記者呂伊萱／台北報導〕我加勒比海友邦聖克里斯多福及尼維斯5日舉行國會大選，執政「團結聯盟」（Team Unity）勝選，總理哈里斯（Timothy Harris）順利連任。外交部今說明，蔡總統已致函祝賀，外交部長吳釗燮亦致賀，我駐克大使李志強致電恭賀並將應邀出席宣誓典禮，以示兩國友好邦誼及我誠摯賀忱。

聖克里斯多福及尼維斯於6月5日舉行國會大選，「團結聯盟」（Team Unity）勝出，於國會11席次中贏得9席，總理哈里斯順利連任。

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外交部今表示，蔡總統已致函祝賀。蔡總統同時也透過推特公開表示，恭喜哈里斯總理連任的勝利，映證了哈里斯過去5年的成就。蔡總統也說，台克共享價值觀奠定了堅實的合作基礎，期待繼續和克國合作努力。

外交部長吳釗燮也於第一時間推特申賀，並轉發聖克里斯多福及尼維斯外長布蘭特利（Mark Brantley）的勝選推文表示，「恭喜好友，也恭賀和聖克里斯多福及尼維斯完成選舉，共同努力促進兩國雙邊利益是我的榮幸。」

我駐克大使李志強除已致電恭賀哈里斯總理勝選，並將應邀出席宣誓典禮，以示兩國友好邦誼及我誠摯賀忱。

外交部並說，聖克里斯多福及尼維斯是我國在加勒比海的重要友邦之一，蔡總統在2019年曾率團訪問克國，受到哈里斯總理、尼維斯島首長兼克國外長布蘭特利及克國人民的熱情接待；我與克國各項合作計畫深獲人民及朝野肯定，克國也持續堅定支持我各項國際參與，兩國邦誼堅實篤睦。

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