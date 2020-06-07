為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

聖克里斯多福總理連任 蔡英文、吳釗燮祝賀勝選

聖克里斯多福及尼維斯總理哈里斯2019年訪台，與蔡總統合影。（總統府提供）

聖克里斯多福及尼維斯總理哈里斯2019年訪台，與蔡總統合影。（總統府提供）

2020-06-07 14:31:39

〔記者呂伊萱／台北報導〕我加勒比海友邦聖克里斯多福及尼維斯5日舉行國會大選，執政「團結聯盟」（Team Unity）勝選，總理哈里斯（Timothy Harris）順利連任。外交部今說明，蔡總統已致函祝賀，外交部長吳釗燮亦致賀，我駐克大使李志強致電恭賀並將應邀出席宣誓典禮，以示兩國友好邦誼及我誠摯賀忱。

聖克里斯多福及尼維斯於6月5日舉行國會大選，「團結聯盟」（Team Unity）勝出，於國會11席次中贏得9席，總理哈里斯順利連任。

外交部今表示，蔡總統已致函祝賀。蔡總統同時也透過推特公開表示，恭喜哈里斯總理連任的勝利，映證了哈里斯過去5年的成就。蔡總統也說，台克共享價值觀奠定了堅實的合作基礎，期待繼續和克國合作努力。

外交部長吳釗燮也於第一時間推特申賀，並轉發聖克里斯多福及尼維斯外長布蘭特利（Mark Brantley）的勝選推文表示，「恭喜好友，也恭賀和聖克里斯多福及尼維斯完成選舉，共同努力促進兩國雙邊利益是我的榮幸。」

我駐克大使李志強除已致電恭賀哈里斯總理勝選，並將應邀出席宣誓典禮，以示兩國友好邦誼及我誠摯賀忱。

外交部並說，聖克里斯多福及尼維斯是我國在加勒比海的重要友邦之一，蔡總統在2019年曾率團訪問克國，受到哈里斯總理、尼維斯島首長兼克國外長布蘭特利及克國人民的熱情接待；我與克國各項合作計畫深獲人民及朝野肯定，克國也持續堅定支持我各項國際參與，兩國邦誼堅實篤睦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
蔡英文談六四：不必隱藏歷史 不要再有消失的日子
2020-06-04 08:09

蔡英文談六四：不必隱藏歷史 不要再有消失的日子
Viva Brazil！ 蔡英文推特回應巴西網友熱情
2020-05-26 18:45

Viva Brazil！ 蔡英文推特回應巴西網友熱情
超殺！Gogoro限時現金折抵最高六千

超殺！Gogoro限時現金折抵最高六千
蔡英文訪尼維斯島 我元首造訪第一人
2019-07-14 23:44

蔡英文訪尼維斯島 我元首造訪第一人
愛喝珍奶 加勒比海友邦聖克里斯多福外長第三度訪台
2019-05-06 12:03

愛喝珍奶 加勒比海友邦聖克里斯多福外長第三度訪台
月薪理財術

月薪理財術
政治今日熱門
2020-06-06 19:09

對照2018市長、2020總統大選 高雄各區罷韓票數超驚人 影片

2020-06-07 09:00

說好不見片》韓國瑜告別高雄！回顧原汁原味經典金句 影片

2020-06-06 18:35

罷韓同意票93萬9090票 超過韓國瑜當選市長票數 影片

2020-06-06 17:15

史上頭一遭 韓國瑜罷免案過了！7日內解除市長職務 影片

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播