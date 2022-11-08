聖國總理德魯：台灣有能力為世界解決各種問題及挑戰

蔡英文偕賴清德副總統與尼維斯聯邦總理德魯雙邊會晤。（總統府提供）

2022/11/08 18:01

〔記者陳昀／台北報導〕繼以軍禮歡迎聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）後，蔡英文總統今在總統府接受新任聖國大使范東亞（Donya Francis）呈遞到任國書，並偕同賴清德副總統與尼維斯聯邦總理德魯雙邊會晤。德魯總理表示，此行是為了表示將堅定推動台灣與聖國40年來的邦誼，很榮幸能在國際場域為台灣發聲，「中華民國台灣有能力貢獻，並為世界解決各式各樣複雜的問題及挑戰」。

德魯致詞表示，很榮幸首次以總理身分訪台，除了感謝台灣政府對於訪團行程的用心安排，也感謝台灣人民的熱情歡迎。訪團抵台以來的所見所聞，令他們有許多啟發，相信接下來的行程，也一定能有豐碩的成果。

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德魯總理說，訪團此行目的是為了表達，將堅定並持續推動中華民國台灣與聖克里斯多福及尼維斯將近40年來的邦誼，「我們很榮幸在國際場域為台灣發聲，中華民國台灣有能力貢獻，並為世界解決各式各樣複雜的問題及挑戰，包括健康、經濟、環境等領域相關的議題。」

在雙邊方面，德魯總理表示，因為聖國沒有稀有金屬、寶石或化石燃料等方面的資源，因此人才培育是實現聖國國家持續發展的重要關鍵，期待能有更多聖國年輕人到台灣一流的大學或教育機構接受教育。

德魯總理說，台灣高等教育的品質，從在台灣受過高等教育的新任聖國大使范東亞身上就能看得出來，聖國也有許多公務員，都是受到台灣高品質的教育後，再回到聖國持續推動國內的發展，同時也推進台克兩國之間的邦誼。

德魯總理提到，他同時也擔任聖國衛生部長的職務，因此他希望在醫療衛生方面，能與台灣有更多的合作，以推動聖國國家發展目標。

最後，德魯總理表示，台克兩國的邦誼與合作，能讓兩國關係越來越強健，也能讓人民都能享受到高品質發展所帶來的福祉。並盼雙邊關係在過去幾十年來的基礎上進一步發展。

蔡英文表示，感謝聖國長期支持台灣的國際參與，今年德魯總理在聯合國大會也為台灣仗義執言，讓我國感到非常溫暖，她代表全體人民表達誠摯感謝；台灣和聖國共同面對疫情的挑戰，也期待兩國持續深化合作，一起振興觀光，也期待未來在范東亞大使下，雙方共同創造更豐碩的合作成果。

聖國訪團成員尚包括外交部長道格拉斯（Denzil Douglas）、尼維斯島行政首長布蘭特利（Mark Brantley）、環境部長柯拉克（Joyelle Clarke）、青年暨兩性事務及社會發展部副部長菲莉普（Isalean Phillip）等，由外交部長吳釗燮、我駐聖國大使林昭宏及聖國駐臺大使范東亞陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長李大維等也在座。

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