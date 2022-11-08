蔡總統主持軍禮歡迎聖國總理訪台 德魯：永遠感謝中華民國台灣

總統蔡英文主持「歡迎聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯」典禮，原軍禮儀式受天雨取消改室內進行。（記者田裕華攝）

2022/11/08 12:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統蔡英文今日在國家音樂廳主持隆重軍禮，以19響禮炮歡迎聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）訪台。德魯致詞時表示，「我們永遠感謝中華民國台灣政府與人民的大力相助」，對於貴國提供的農業、醫衛、公共建設、資通訊與環境保護，我方非常感激

蔡總統指出，今天非常高興以最隆重軍禮歡迎德魯總理閣下率團來台進行國是訪問，她代表中華民國政府及人民向各位訪賓表達最誠摯的歡迎。

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蔡總統提及，聖克里斯多福及尼維斯是台灣在加勒比海地區的重要盟友，這次德魯總理閣下就任3個月以來首度出訪邦交國，充分展現出對兩國邦誼的重視。兩國建交39年來，無論順境、逆境始終相互扶持，持續在各領域深化合作，有非常豐碩的成果。

總統也強調，期待透過這次交流，雙方國家可以針對共同關切的議題深入交換意見，未來有更多合作交流，尤其是德魯總理閣下關心的醫療保健、健保議題，相信台灣一定能夠提供最好的經驗。

德魯總理致詞表示，聖克里斯多福及尼維斯的領導高層是第一次訪問台灣，展現我們對中華民國台灣邦誼的重視，很榮幸聖克里斯多福及尼維斯的工黨在今年8月5日大選勝利後，第一次以該國政府首腦身分向大家致詞。

德魯指出，他與代表團都很感謝中華民國台灣政府，不只是熱情款待我們，更為此次國是訪問安排了精彩的行程。這次到中華民國台灣的國是訪問，在各方面意義都十分重大。首先，兩國30年多年來建立的堅實平台將會進一步強化，在既有的合作基礎上，能夠推動更多專案，也在強化夥伴關係的關鍵時刻，在面對發展阻礙時候，將更有創意的方案納入考量。

德魯談及，自1983年獨立建國以來，兩國的雙邊關係、技術援助、金融援助、能力建構、國際倡議等都形影不離，留下了寶貴遺產。總統閣下，我國確實有不少國民大大受惠於台灣提供的獎學金，能夠在台灣受高等教育，這些國民當中有許多返回聖國建設國家。

德魯強調，其他國家或許享有豐沛的天然資源，但聖國最大的資源是國民，因此更要努力強化人力資源。「在這份努力上，我們永遠感謝中華民國台灣政府與人民的大力相助」，對於貴國提供的農業、醫衛、公共建設、資通訊與環境保護，我方非常感激，做為真朋友，聖克里斯多福及尼維斯政府隨時準備好，在國際場合發揮一己之影響力，來提倡與中華民國台灣共享的價值與原則。

德魯表示，對於在國際上推廣民主治理、人權與法治的共同價值，可說是舉手之勞，我們堅信中華民國台灣透過製造與優質的產品服務，在維護全球經濟繁榮方面，扮演不可或缺的角色，台灣也在研擬方案，解決疫情、氣候變遷、防災減災、糧食安全、快速都市化等全球議題都能有所貢獻。

德魯提及，在全球層面上，台灣幫助聖國達成永續發展的所有目標，聯合國的第17項永續發展目標就呼籲國際形塑夥伴關係一同達成永續發展，台灣在這方面的紀錄令人敬佩，你們證明了是最需要的時候伸出援手的真朋友。

他強調，聖克里斯多福及尼維斯政府將持續致力推動強化兩國邦誼，期待與政府、民間各界人士見面，一同探討可能的合作領域，拉近兩國人民、強化雙邊關係做為我們的目標，2023年9月聖國將喜迎獨立建國40週年，也正好是與貴國建交40週年，是值得歡慶的里程碑，確信會撥時間出來，雙方共同探討在歡慶週年的時刻，如何具體展現雙方的夥伴關係。

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