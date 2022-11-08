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    鄭運鵬、張善政跟進月票政策 賴香伶：歡迎模仿但請務必落實

    民眾黨桃園市長候選人賴香伶站在中壢區環北路、中華路口向通勤族拜票。（記者李容萍攝）

    民眾黨桃園市長候選人賴香伶站在中壢區環北路、中華路口向通勤族拜票。（記者李容萍攝）

    2022/11/08 13:57

    〔記者李容萍／桃園報導〕民眾黨桃園市長候選人賴香伶今日上午站在中壢區環北路、中華路口向通勤族拜票，對於對手鄭運鵬提出「1200首都通月票」，賴香伶說，她早在8月就提出桃園應與雙北整合1280月票無限次搭乘政見，而對手張善政9月底跟進，如今選前10多天鄭運鵬也仿效提出，她歡迎藍綠大黨仿效，但請各陣營務必落實承諾，過去中央態度消極，現在交通部應儘速出面協調整合。

    賴香伶表示，1280月票正式名稱為「公共運輸定期票」，民眾持悠遊卡購買搭乘台北捷運、公車可在30天內無限次數搭乘，這是由台北市、新北市政府自2018年4月16日實施至今，搭乘費用超過1280元部分，是由台北市、新北市政府分擔，分擔方式是計算每趟次乘車起點、終點於所轄市區範圍，計算分擔款比率，目前台北市、新北市每年各自分擔約6億、4億餘元，合計補貼約10億餘元，這對鼓勵雙北通勤族搭乘捷運、公車非常有幫助。

    賴香伶提到，桃園除了少數公車路線納入，台鐵、機捷、多數公車路線都沒有納入，導致出現許多亂象，例如機場捷運長庚醫院因票價高，搭乘人數稀少，但站外的往台北公車站牌擠滿大批等候乘客，許多使用1280月票乘客擠公車，難怪機場捷運會嚴重虧損，因此她在8月就提出台鐵、桃園捷運加入1280月票政見，獲得許多通勤族認同。

    她強調，這項政策是由台北市政府邀請新北市政府共同推動，當時台鐵因為票證系統問題無法參與，如今台鐵表明票證系統可在明年8月完成更新，過去中央政府、交通部態度消極，遲遲沒有動作，如今交通部如要補助經費，應該儘速邀集北北基桃市政府協調，就各地方政府如何分攤款項？各交通業者分擔比例？進行協商，對於福國利民的政策歡迎模仿，但請行政院、交通部儘速落實推動，並說明將如何補助、補貼多少款項，真正落實，不要淪為選舉口號。

    民眾黨桃園市長候選人賴香伶（中）站在中壢區環北路、中華路口向通勤族拜票。（記者李容萍攝）

    民眾黨桃園市長候選人賴香伶（中）站在中壢區環北路、中華路口向通勤族拜票。（記者李容萍攝）

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