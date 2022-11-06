8年前力推鄭文燦 蘇貞昌桃園站台籲讓鄭運鵬接棒

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬舉行「進步不回頭－蘆竹團結勝選晚會」，行政院長蘇貞昌為鄭運鵬站台造勢。（記者鄭淑婷攝）

2022/11/06 22:12

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕民進黨桃園市長候選人鄭運鵬晚間回防蘆竹區，舉行「進步不回頭－蘆竹團結勝選晚會」，行政院長蘇貞昌從屏東助選結束，隨即北上為鄭運鵬站台造勢，他回憶8年前替鄭文燦站台、拜託鄉親支持，桃園進步、有建設，8年後他要再次向鄉親鞠躬敬禮，拜託讓鄭運鵬接棒鄭文燦，讓桃園的進步不回頭。

蘇貞昌助講時表示，他要特別感謝桃園鄉親，因為鄉親選出鄭文燦及立委鄭運鵬，一位是疫情期間守住國門，一位是替桃園大建設爭取預算、守住預算的幹事長，也是他很感謝的兩個人。

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蘇貞昌表示，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情2年10個月以來，台灣這1000多天的日子，守住了疫情也歷經很多辛苦，卻也在疫情期間拚出11年來新高經濟成長率，鄭文燦在疫情最嚴重時，從來沒聽過他一句抱怨，只有不斷報告做了什麼事，若非鄭文燦平時認真、底子打得好，換做其他人不一定能守住國門，此外，鄭文燦還很會爭取預算，在他擔任行政院長任內，鄭文燦就為桃園爭取2000多億元，包括桃園鐵路地下化、4個交流道、機場捷運延伸中壢、台66線高架化、綠線延伸、三鶯線延伸八德、桃園會展中心等等。

蘇貞昌也抨擊國民黨桃園市長候選人張善政，擔任行政院長時桃園爭取鐵路地下化，只給了桃園200億元經費，但他給了將近800億元；他強調，能夠補助桃園這麼多的預算，靠的是立法院審查預算時，黨內立委團結、守住預算，其中最要感謝的就是總召柯建銘及幹事長鄭運鵬。

蘇貞昌表示，能夠擔任黨團幹事長，要有認真、內行、有人緣等特質，鄭運鵬這些都具備了，也是真正會做事的人，猶記8年前他替鄭文燦站台，8年來桃園進步、有建設，當年鄭文燦允諾要把鐵路從高架改為地下化，他聽了相當訝異，因為兩者經費差了十萬八千里，沒想到鐵路地下化已經在動工了，桃園的進步不能回頭，只有另個「鄭市長」鄭運鵬可以無縫接軌接棒，8年前感謝鄉親接受他的推薦，8年後他要再一次向鄉親鞠躬敬禮，希望讓鄭運鵬接棒鄭文燦，讓桃園的進步不回頭。

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬舉行「進步不回頭－蘆竹團結勝選晚會」，行政院長蘇貞昌為鄭運鵬站台造勢。（記者鄭淑婷攝）

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