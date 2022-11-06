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    平鎮永豐市場掃街拜票 鄭寶清：感受到選民滿滿地支持

    無黨籍桃園市長候選人鄭寶清結束平鎮區市場掃街行程後，又分別趕往桃園區參加太極門氣功養生學會桃園道館的週年慶活動。（記者陳恩惠攝）

    無黨籍桃園市長候選人鄭寶清結束平鎮區市場掃街行程後，又分別趕往桃園區參加太極門氣功養生學會桃園道館的週年慶活動。（記者陳恩惠攝）

    2022/11/06 18:56

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕無黨籍桃園市長候選人鄭寶清今天上午前往平鎮區永豐市場徒步掃街拜票，再度喊出「在地人挺在地人、客家人挺客家人」的請託，由於其推出敬老金一年1萬元政策，許多採買的長輩紛紛對他比讚或是親切打招呼，讓鄭寶清感受到選民滿滿地支持，他表示，每次掃街都感到相當溫暖，選民對他無不非常支持，這一路走來，也有許多人給予他最大的鼓勵，這也是讓他持續向前走的力量。這也是他上月12日在山仔頂市場首度進行南桃園徒步掃街拜票後，又重返平鎮區的市場拜票。

    此外，桃園龜山、蘆竹是民進黨桃園市長候選人鄭運鵬的立委選區，鄭寶清連續3天到鄭運鵬的「本命區」掃街拜票、召開市政說明會，強調自己是正港的桃園客家人，會誠心做桃園人靠山，不再讓公共工程紕漏百出。

    鄭寶清昨天在蘆竹區舉辦市政說明會時，允諾只要順利當選，絕對會實踐「學童營養午餐免費」、「購屋自備款政府扛」、「青年創業免利息」、「敬老金一萬元」，讓小孩可以平安長大，做國家未來的主人翁，讓青壯年願意在桃園紮根，帶動創新經濟的新動能，也讓長輩有所照顧，政府來幫忙家庭孝順長者。

    無黨籍桃園市長候選人鄭寶淸今天重返平鎮區的市場掃街拜票。（記者陳恩惠攝）

    無黨籍桃園市長候選人鄭寶淸今天重返平鎮區的市場掃街拜票。（記者陳恩惠攝）

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