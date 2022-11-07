簽署護礁承諾書 賴香伶籲「雙鄭」一起來

民眾黨桃園市長候選人賴香伶（左）當眾簽署護礁承諾書，旁邊則為搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政。（記者陳恩惠攝）

2022/11/07 14:08

〔記者陳恩惠／桃園報導〕藻礁公投推動聯盟今天上午在桃園市政府前舉辦「問責鄭市長兌現支票及邀請候選人簽署護礁」活動，台灣民眾黨桃園市長候選人賴香伶出席時，除當場簽署「護礁承諾書」外，呼籲市長鄭文燦既然已承諾要保護藻礁就該在卸任前將區域內已編列184公頃「丁種建築用地」改為「國土保安用地」或「海洋資源用地」，畢竟藻礁是世界級珍寶，若桃市府不做，她會在立院要求行政院盡速協助完成，同時也邀約民進黨桃園市長候選人鄭運鵬一同簽署承諾書、聆聽地方的聲音，將這塊地目更改。

賴香伶表示，市長鄭文燦曾承諾「大潭藻礁保護區的設置，無論公投過不過他都要保護藻礁」，如今離鄭市長卸任還有月餘，希望鄭能將此事完成，在桃園市觀塘工業區變更開發計畫中，仍編列184公頃丁等建築用地，但整個工業區當時通過環評及藻礁公投通過之後，大家都希望保護區應以不開發為原則，鄭既然有承諾，就希望能兌現，利用僅剩的時間盡速提出丁等建築用地變更為「國土保安用地或海洋資源用地」，而她目前仍在立院內政委員會，只要桃市府提出，內政部這邊她也會去努力，若桃市府沒有提出，她同樣也會請內政部盡速協助地方政府來完成。

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賴香伶表示，珍愛藻礁是蔡總統當時給國人的承諾，由於用電、能源等狀況，大家不得不退而求其次，變成開發最少，也承諾不能浚挖、不做其它開發，這也是當時大家公投的認知，既然有如此認知就該完成它。因此她也簽了承諾書，若擔任市長後會完成丁等建築用地的變更，同時把大潭藻礁保護區的設置及如何監測、周遭環境會造成的影響，利用數位方式公開資訊，讓團體或市民皆可知道，桃園有這麼好的天然地景與資源，連BLUE OCEAN都認為是難得一見的世界珍寶，而我們西部海岸廊道裡面都已經可以做為世界級景觀，也是生態教育的學校，既然有這的天然地景資源，就應該好好善用它、好好保存它。

賴香伶說，期待其他候選人，特別是鄭運鵬先生也應該簽署這樣的承諾，畢竟當時在四大公投裡面對藻礁的公投，鄭運鵬是站在執政黨的要求之下，但她也要詢問「鄭運鵬願不願意聽地方的聲音，要選桃園市長就要面對，告訴大家你要如何打造，鄭文燦已經承諾的不開發、不浚挖、不破壞，那這樣的地目該不該變更，希望鄭運鵬今天能回應這問題。」

民眾黨桃園市長候選人賴香伶（中），出席藻礁公投推動聯盟「問責鄭市長兌琝支票及邀請候選人簽署護礁」活動，她也當場簽署承諾書。（記者陳恩惠攝）

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