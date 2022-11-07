張善政拜票 強調一步一腳印

國民黨桃園市長候選人張善政（中）、中廣董事長趙少康（右）同赴市場拜票。（記者李容萍攝）

2022/11/07 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長選舉戰況激烈，蔡英文總統昨天到桃園連趕三場力挺民進黨市長候選人鄭運鵬；國民黨市長候選人張善政也從早到晚馬不停蹄拚選舉，相較之下缺乏大型造勢活動，他表示，從一開始就是資源不對等、行政不中立，但是即使在打壓之下，他還是一步一腳印。中廣董事長趙少康昨也陪同張到龍潭區第二市場掃街拜票，呼籲「桃園換人換黨做做看」。

張善政表示，很多人問他曾做過行政院長，為什麼會屈就來選桃園市長？他認為這不是「屈就」，因為官位沒有大小之分，他是學工程的，有科技的背景，絕對可以為桃園做很多事情，民調若有領先當然值得高興，但「高興一分鐘就好」，他還是一步一腳印，扎實的往前走比較重要。

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對於蔡英文昨提及台積電將落腳桃園龍潭，張善政說，民進黨和蔡英文已經在位多年，要是可以幫龍潭引進科技大廠，為什麼等到現在才講？他說，自己在科技部長任內，就曾經幫助台積電進入駐中科園區，憑著這個經驗，他才是最有能力幫台積電或者是任何國際的科技大廠進駐桃園的人。

趙少康也大讚張善政的學經歷與能力都非常優秀；他說，有人說張善政不是很會選舉、講話，但最重要是會做事，能把市長做好才重要，難道要選一個沒有能力、不會做事、沒有品德，只是很會選舉的人？

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