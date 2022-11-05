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    首頁　>　政治

    向兩大黨喊話 賴香伶：不要動輒看圖說故事抹黑對方

    民進黨桃園市長候選人賴香伶參加市議員候選人徐慈檉競總成立大會受訪時呼籲兩黨政治人物、不要動輒用照片看圖說故事抹黑對方。（記者謝武雄攝）

    民進黨桃園市長候選人賴香伶參加市議員候選人徐慈檉競總成立大會受訪時呼籲兩黨政治人物、不要動輒用照片看圖說故事抹黑對方。（記者謝武雄攝）

    2022/11/05 19:50

    〔記者謝武雄／桃園報導〕國、民兩黨桃園市長候選人最近為了經濟黨榮譽顧問、合照問題吵翻天；民眾黨桃園市長候選人賴香伶今參加市議員候選人徐慈檉競總成立大會受訪時表示，身為公眾人物應邀出席合照是很正常的事情，動輒用照片看圖說故事方式抹黑對方並不好，而且很多事情都是之後才發現，這種事後諸葛或事後下標籤扣帽子的方式確實會誤導視聽。

    賴香伶說，很多的社交場合大家都會相互碰到，彼此隸屬不同政黨、不同政治意識，政治人物不可能顏色相同才握手，甚至合影都已經變成禮節，但現在動輒用照片以看圖說故事的方式抹黑對方，她不樂見用這方式製造聲量、話題，轉移所有市政焦點，她對國、民兩黨到目前為止的選舉方法跟心態很不苟同。

    賴香伶也提到，社會上各式各樣的人都有，如果以一張照片看圖說故事，然後用事後的事情來扣帽子，這種事後諸葛或事後下標籤、扣帽子的方式確實會誤導視聽，所以她盡量不要用這種比較私人利益的方式來為自己的選舉製造利多，也不要製造新的仇恨把一些無辜的人拖累進來，她希望自己謹守這樣的政治跟道德的標準，也不要說一時選舉就把過去所有的事情重新說一個新的故事，編造跟說謊久了還是會水落石出，希望這事情還是光明磊落的選舉是最重要的。

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