台灣志願軍戰死烏克蘭 賴香伶：不義之戰必須停止

針對台灣阿美族青年曾聖光戰死異鄉一事，表示已由同黨籍立院總召邱臣遠協調外交部盡全力協助。（記者陳恩惠攝）

2022/11/06 12:23

〔記者陳恩惠／桃園報導〕25歲台灣男子曾聖光加入烏克蘭志願軍，日前於烏東盧甘斯克州（Luhansk）與俄軍交戰時受傷，失血過多死亡，戰死異鄉讓家人悲痛萬分，台灣民眾黨秘書長謝立功、同黨籍桃園市長候選人賴香伶今天上午出席太極門養生學會桃園道館六週年慶活動時，謝立功對此表示，已由民眾黨立法院總召邱臣遠協調外交部全力協助，家屬希望外界勿擾；賴香伶則表示，戰爭受害最深的是弱勢的民眾，不義之戰必須停止。

民眾黨秘書長謝立功表示，由於民眾黨花蓮縣黨部趙姓主委與曾聖光母親熟識，第一時間求證並獲悉此事，消息傳出的前晚因狀況不明，後來經過聯繫，家屬希望後續是否能親自到烏克蘭包括簽證、後事處理等，目前家屬非常悲痛，民眾黨也透過立院總召邱臣遠委員與外交部協調，外交部允諾會盡全力協助，其餘部分，家屬希望外界暫時勿打擾，因為覺得太意外，此刻心情尚未平復。

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賴香伶表示，俄烏情勢沒有止息，反而越演越烈，當時我國人用全球身分響應，能在不義之戰裡貢獻台灣的心力與代表止戰的意義，但很可惜的是，無情的戰爭犧牲許多戰士生命，在此對家屬致上最高敬意，這樣的全球戰事要如何降溫停止，兩大陣營的國家領導人，無論是美國總統拜登或俄羅斯總統普丁，以及烏克蘭總統澤倫斯基，我相信他也應該很深刻知道，這八個多月的戰爭迄今，究竟是誰受害最深，當然是很弱勢的人民，包括我們願意去的台灣人，都是站在一個希望能將戰事止息的狀態下，對相對弱勢的國家提供我們的力量，政府提供的是有限的物資，而人民去了就是生命的輪迴，這是一個必須停止的不義戰爭。

台灣民眾黨秘書長謝立功（中）、同黨籍桃園市長候選人賴香伶（左3）出席太極門養生學會桃園道館六週年慶活動。（記者陳恩惠攝）

台灣民眾黨桃園市長候選人賴香伶今天上午出席太極門養生學會桃園道館六週年慶活動。（記者陳恩惠攝）

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