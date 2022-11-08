嘉縣警員偷拍女主管隱私2年 縣警局說明懲處將配合監委調查

嘉義縣警察局。（記者林宜樟攝）

2022/11/08 12:20

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣警察局某員警，偷拍女性主管如廁、更衣影片長達2年，涉犯職場性騷擾，監察院昨發佈新聞稿，指被害人向縣警局陳情反映，未見依法深究查處，即審定加害人退休，將被害人調離主管職務，進而產生責怪受害人效應，導致陳情人嚴重身心創傷，監察委員紀惠容、葉大華對此問題申請自動調查。

嘉義縣警察局說明，本案去年發生時被害人未對加害人提出刑事告訴及性騷擾申訴，縣警局為整飭風紀，仍依法調查，對加害人迅速調職並核布記過二次處分。本案監察委員已申請調查，本局將全力配合監委調查。

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監察委員指出，本案實情始末為何？除陳情人外，是否有其他受害人未依法通知處理？有無召開性別工作平等小組會議及開立受處理案件證明單？機關駁回陳情人申訴之理由？有無依性騷擾防治法、性別工作平等法等相關規定程序進行查處及心理諮商輔導？相關人員有無行政違失責任？有無切實推展執行性騷擾防治相關事項？有深入調查瞭解之必要。

嘉義縣警局說明，被害人於日前始對加害人提出性騷擾申訴，警局依法受理，開立受（處）理案件證明單，並依「性別工作平等法」、「本局性騷擾防治申訴及調查處理要點」等規定，依法調查並將召開調查小組會議審議，現在案件由縣警局調查中。

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