蔣萬安辭立委？ 陳時中：不重要、反正他也沒什麼功能

陳時中今天接受電視台專訪。（記者吳亮儀翻攝）

2022/11/08 00:31

〔記者吳亮儀／台北報導〕九合一選舉剩下不到三週時間，民進黨台北市長候選人陳時中今天（7日）接受電視台專訪時被問到國民黨候選人蔣萬安最後可能辭掉立委一職，陳時中笑說：「辭不辭也不是那麼重要的事，反正看起來他做立委也沒什麼功能。」

陳時中說，去看看蔣萬安質詢的內容都是泛泛之作，包括蔣萬安自己最重視疫苗檔案的問題，作為召集人（立法院衛環委員會）也沒有把他想要的東西拿到手，然後過個一年還在那邊吵，「他如果成功了就看到了（檔案），但連這個都做不好，他當立委要做什麼？蔣萬安有沒有辭職都沒有差，因為沒有功能」。

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另外，國民黨市議員徐巧芯日前拿幾張照片陳時中和多名台北市立聯合醫院友人聚餐後出來遭偷拍的照片，來抹黑陳時中「鹹豬手」；陳時中也在專訪中提到，相信他們（指國民黨）選情告急了，在開始抹黑戰。

陳時中說，蔣萬安說與他無關來跟徐巧芯切割，「但事實上就是同陣營的阿，正招沒了、要出奧步了，選市長用這種人格抹殺是沒意義的」。陳時中也提到，畫面中的兩位醫師有傳訊息表達歉意，他有回覆說「這哪有什麼好抱歉的，那是爆料者的問題，很沒道德」。

陳時中也笑說，這一路走來握住他的手的人非常多，對於有人要偷拍他「行得正我也無所謂」，不過這很沒道德，「她（指徐巧芯）就是希望我去提告她，來蹭熱度阿，想多一點票，若有別人去告她我不反對，但我不會遂了她的心意啦」。

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