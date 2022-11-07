楊文科上山拜票 司馬庫斯收取部落陳情書

國民黨新竹縣長候選人楊文科（左）收下部落的陳情書，允諾會儘速研商解決。（楊文科陣營提供）

2022/11/07 13:19

〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨新竹縣長候選人楊文科日前上山拜票，深入尖石鄉後山部落的「上帝部落」司馬庫斯，跟部落頭目、長老暢談政績及願景，長老們趁機遞上陳情書，表達對於學校發展、聯絡道路拓寬、長照等的需求，楊文科當場收下，表明將與相關單位共商解決，期望能使司馬庫斯的生活品質更加提昇。

楊文科日前和競選總部主委范振宗等人日前抽空上山拜票，深入了解部落實際需求。楊文科說，4年前他選舉時也曾赴司馬庫斯，當時才知司庫部落聯絡道是在范振宗任內開闢，從此該部落族人終於有車輛可行駛的道路，不必再步行往返家園，近年也成了觀光遊客進出部落的主要道路，替部落帶來繁榮。

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楊文科說，司庫因地處偏遠，保留泰雅族傳統文化、原始地景，巨木群步道和春天的櫻花，每年都吸引成千上萬遊客趕集。所以部落長老馬賽說，希望能全程拓寬16公里長的部落聯絡道，因為其中10公里路幅較窄，會車不易，以致目前必須上山、下山必須訂定車流的管制時間，期望拓寬道路後能更方便族人和遊客上山，也平添道路安全性。

馬賽頭目也說，由於設立長照有人數限制，部落符合資格的長者數量較少，因此希望楊文科能協助研議是否能鬆綁人數限制，讓部落族人也能在地長照。而新光國小司馬庫斯實驗分班的發展等，他也期望能獲得解決。

國民黨新竹縣長候選人楊文科（前排中）與協助開闢司馬庫斯聯絡道的前縣長范振宗（前排左2）一起到司馬庫斯了解部落需求。（楊文科陣營提供）

國民黨新竹縣長候選人楊文科關心部落孩子們的用餐。（楊文科陣營提供）

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