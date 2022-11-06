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    侯友宜客家後援會成立 提未來4年再蓋5座哈客館

    新北市客家社團今天為爭取連任的新北市長侯友宜成立客家後援總會，上千名客家鄉親到場力挺。（記者賴筱桐攝）

    新北市客家社團今天為爭取連任的新北市長侯友宜成立客家後援總會，上千名客家鄉親到場力挺。（記者賴筱桐攝）

    2022/11/06 17:17

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市客家社團今天為爭取連任的新北市長侯友宜成立客家後援總會，上千名客家鄉親到場力挺。侯友宜表示，客家人勤儉、認真、樸實的精神值得學習，「說到做到，話不用多，好好做事」，他也提出未來4年再蓋5座「哈客館」的政見，拜託客家鄉親幫忙拉票、催票、投票，繼續給新北市和侯友宜支持、肯定的力量。

    侯友宜客家後援會總會長湯富龍表示，侯友宜執政以來，新北市許多市政評比都拿下第一，他認同侯友宜樸實、踏實、一步一腳印做事的精神，「4年來新北市的正向改變，大家有目共睹」，為了下一代和新北市更好，一定要支持侯友宜連任，呼籲民眾用選票肯定侯友宜。

    「恁仔細！」侯友宜致詞時，感謝客家鄉親一路以來的支持，讓他有機會為市民服務，在客家政策上，除了持續舉辦新北市客家義民爺文化祭，過去4年每年興建1座「哈客館」，至今已經蓋了5座，未來4年將再蓋座，傳承及發揚客家文化。

    侯友宜表示，愛護國家及這片土地是所有人的共同責任，他出來選舉，是為了下一代更好，孩子們願意為了國家一起打拚，一代一代接棒，「孩子才是我們的機會跟希望」，好好做事情，讓民主制度永續，這才是該做的事。

    侯友宜強調，選舉的過程不要吵架，少一點惡意謾罵、抹黑和批評，多一點好好做事的精神，不管是客家鄉親、新住民、原住民，各族群都是好朋友，北北基桃要共好，團結在一起，才不會受到外在的風吹草動影響。

    他也提到，疫情讓人與人之間的情感疏離，希望集結所有人的力量，把感動傳遞出去，呼籲民眾幫忙催票、拉票，11月26日出來投票，「是時候了，要好好做事，團結台灣」，給新北市及侯友宜一份支持與肯定的力量。

    新北市客家社團今天為爭取連任的新北市長侯友宜成立客家後援總會，現場用客家話高呼「當選」。（記者賴筱桐攝）

    新北市客家社團今天為爭取連任的新北市長侯友宜成立客家後援總會，現場用客家話高呼「當選」。（記者賴筱桐攝）

    新北市長侯友宜競選連任客家後援會總會長湯富龍（右）送上吉祥物包子和粽子，祝福侯高票連任。（記者賴筱桐攝）

    新北市長侯友宜競選連任客家後援會總會長湯富龍（右）送上吉祥物包子和粽子，祝福侯高票連任。（記者賴筱桐攝）

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