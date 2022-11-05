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    蘇揆七度新北輔選 喊話讓林佳龍當選、民進黨市議員全壘打

    行政院長蘇貞昌（右）今晚第七度至新北市輔選，向支持者喊話讓民進黨新北市長候選人林佳龍、民進黨新北市議員候選人全壘打。前排左為新北市議員候選人李倩萍。（記者魏瑾筠攝）

    行政院長蘇貞昌（右）今晚第七度至新北市輔選，向支持者喊話讓民進黨新北市長候選人林佳龍、民進黨新北市議員候選人全壘打。前排左為新北市議員候選人李倩萍。（記者魏瑾筠攝）

    2022/11/05 22:58

    〔記者魏瑾筠／新北報導〕距年底九合一選舉剩下3週，民進黨新北市長候選人林佳龍因染疫後仍在自主健康管理，今天（5日）派出「最暖分身」太太廖婉如從早到晚行程馬不停蹄連跑7場造勢；晚間行政院長蘇貞昌第7度至新北市輔選，他向台下支持者喊話，讓林佳龍當選、民進黨市議候選人全壘打，獲鄉親揮舞旗幟熱情回應。

    蘇貞昌今晚至蘆洲區出席「林佳龍、李倩萍競選總部成立大會」時提到，民進黨主席蔡英文在這次選舉徵召林佳龍選新北市長，而林佳龍在交通部長任內解決許多新北市的交通問題，包括前瞻基礎建設編列200億元蓋停車場，其中新北市有40億元、23座，林也推動北土城、五股、林口及汐止交流道增設匝道，超過100億元經費。

    談到中央在新北推動的政策，蘇貞昌指出，全台中小學推動「班班有冷氣」，中央送了新北市3萬台冷氣、經費40億元；現在科技時代，為方便學生遠距上課，越偏遠的學校不僅班班都有網路，且為讓學生有平板電腦使用，一台1.3萬元的平板電腦，自己就送了8萬台給新北市。

    除此之外，蘇貞昌指出，總統蔡英文照顧國民從小顧到老，過去前總統馬英九執政到第8年，長照預算僅46億元，現在蔡政府一年編列649億元長照預算，新北原先只有60處長照據點，現在增加到1400個；育兒津貼也從去年每月2500元，今年每月增加到5000元。

    蘇貞昌也提到，他很欣賞李倩萍，不是因為她很漂亮，是她做事情很漂亮，自己當台北縣長時，李倩萍就是議員，台灣頭到台灣尾，很少有美國碩士正科正牌，她最關心教育、婦幼，替家長培養很好環境，像她這樣資深的議員，要讓她繼續在議會當帶頭的。

    至於代夫出征的廖婉如，今天一連為尋求連任的市議員陳啟能、張志豪、鍾宏仁、李蒨萍及市議員候選人山田摩衣、李宇翔及高乃芸，連趕7場競總成立的她整天下來依然神采奕奕，以招牌的溫暖笑容及精采助講，全力為林佳龍及市議員候選人拉票。廖婉如說，林佳龍投入選戰後，越是在基層勤跑以及擘劃政策，就越覺得「新北需要大翻新」。

    她強調，林佳龍有心為土地做事，北北基桃1000萬人口需要進行國土重新規劃，才能讓城市能夠真正升格又升級，帶領新北市走向嶄新的世界。

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