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    代林佳龍出席競總成立 廖婉如：市長要有視野格局

    新北市長林佳龍太太廖婉如（左前）代表參加議員候選人周雅玲聯合競總成立大會。（記者翁聿煌攝）

    新北市長林佳龍太太廖婉如（左前）代表參加議員候選人周雅玲聯合競總成立大會。（記者翁聿煌攝）

    2022/11/06 15:25

    〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市長候選人林佳龍與議員周雅玲聯合競總今天成立，林佳龍由太太廖婉如代表出席，立委沈發惠、賴品妤、高嘉瑜等人到場站台，現場湧入大批支持者力挺，廖婉如表示林佳龍是認真做事的人，她認為「市長不能只是好好做事，要有視野格局」，林佳龍是新北市長最佳人選。

    廖婉如表示，她在來這裡之前有做功課，看周雅玲的質詢、拜票和鄉親互動，覺得周雅玲是非常認真、腳踏實地的議員，對於市民的服務與照顧可說是面面俱到，像周雅玲這麼資深、服務又好的議員，大家一定要去投票，才能將好人才留在議會。

    廖婉如表示，雖然林佳龍投入新北市選戰時間不長，「但是請大家放心，佳龍是一個想要做事情的人，從自己認識他開始就是這樣了」她強調，林佳龍的規劃就是北北基桃要一起治理，她認為新北升格12年，應該是「要有視野、格局」，新北市長侯友宜每天都說「好好做事」，但卻沒有具體內容、願景，如果每件事都只能「依法行政」卻沒有對生命的關懷，就像是恩恩案，一個小孩子等救護車81分鐘，恩恩爸希望市府講清楚，結果市府調查都說沒問題，恩恩爸現在已到法院提告。

    廖婉如也提到，林佳龍經歷豐富，並以過去整治綠川、柳川表示，相信未來當選新北市長後，不管是汐止的交通、水環境的問題，都一定會做好，她強調，未來林佳龍當選市長，也需要資深、腳踏實地的議員來幫忙，希望大家一起支持。

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