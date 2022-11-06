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    無黨籍高市長候選人曾尹儷跳街舞 為青年爭練「舞」空間

    無黨籍高市長候選人曾尹儷（前排左一）帶頭跳街舞，為青年爭練「舞」空間。（記者王榮祥攝）

    無黨籍高市長候選人曾尹儷（前排左一）帶頭跳街舞，為青年爭練「舞」空間。（記者王榮祥攝）

    2022/11/06 17:00

    〔記者王榮祥／高雄報導〕4年前台北市長選舉，無黨籍市長候選人吳萼洋電視辯論會'唱起「人生短短幾個秋」，瞬間成為焦點；4年後高雄市長選戰，無黨籍市長候選人曾尹儷更猛，直接在路口與青年跳「街舞」，訴求為愛跳舞的青年爭取練「舞」空間。

    曾尹儷繼日前與義守大學學生游子毅及創行者舞蹈教室共同推出「高雄兒」選舉主題曲後，今天再接再厲，與創行者舞蹈群直接站上街頭表演街舞，為街舞/舞蹈產業發展請命，呼籲政府開放更多活動場地空間、友善舞蹈創意表演。

    今天與曾尹儷一同上陣者包括社會青年、大學生、高中生，還有多位小學生，最小舞者僅小學二年級，舞群熱力演出成功吸引過往人車目光，尤其幾位孩子認真舞動的可愛模樣，讓不少路人拿起手機拍照。

    曾尹儷訴求，若當選市長、會增設練舞場地及開放使用權，同時均衡分配相關補助經費而非只限特定團體，並簡化各項補助申請條件程序，還要協助強化舞蹈老師福利保障如勞健保或意外險等。

    她提到目前練舞者大多集中高雄文化中心，但場地有限、完全無法滿足青年練舞需求，最近高市府積極推動運動中心，應該也將練舞場地納入，讓運動中心更多元。

    為了今天演出，曾尹儷透過每週跟著舞群練習3次，發現練舞真的很有趣、也對身體有幫助，甚至可發展為青銀共跳舞蹈。

    曾尹儷笑說上屆台北市長選舉、無黨籍候選人吳萼洋在辯論會上高歌引起各界注意，這回她更進一步、在路口跳街舞，希望可以獲得更多共鳴，也讓大家注意年輕人的需要。

    高雄市長候選人曾尹儷。（資料照，記者王榮祥攝）

    高雄市長候選人曾尹儷。（資料照，記者王榮祥攝）

    無黨籍高市長候選人曾尹儷（中）帶頭跳街舞，為青年爭練「舞」空間。（記者王榮祥攝）

    無黨籍高市長候選人曾尹儷（中）帶頭跳街舞，為青年爭練「舞」空間。（記者王榮祥攝）

    無黨籍高市長候選人曾尹儷（前排左三）帶頭跳街舞，為青年爭練「舞」空間。（記者王榮祥攝）

    無黨籍高市長候選人曾尹儷（前排左三）帶頭跳街舞，為青年爭練「舞」空間。（記者王榮祥攝）

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