六都市長選情／高雄市》陳其邁領先 柯志恩在後急追

第四屆高雄市長共四人登記參選，目前選情仍以現任市長陳其邁穩定領先。（記者李惠洲攝）

2022/09/03 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕第四屆高雄市長共四人登記參選，分別為民進黨陳其邁、國民黨柯志恩、無黨籍的曾尹儷與鄭宇翔，四人都勾選願意辯論，目前選情仍以陳其邁穩定領先。

針對辯論，高市選委會說明，依往例確認各候選人意願後，會儘速召開委員會討論辯論會相關事宜，研擬包括場地、時間、來賓等方案，初步定調後會再邀各陣營確認。

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選委會進一步指出，公辦辯論型態與民間模式不一樣，一般會委請民間人士提問，再由各參選人輪流答覆，過程中可能會相互質疑，但沒有你問我答攻防型態，預計十一月十一日後舉行。

地方人士分析，選情仍以陳其邁最具優勢、也保持穩定領先，柯志恩在後急追，曾尹儷、鄭宇翔則都屬於剛起步階段；登記截止後，預料各陣營步調都會加溫。

陳其邁目前以強調做好市政就是最好的選舉策略與輔選模式，公開行程也與市政連結，昨天陪同閣揆蘇貞昌出席橋頭科學園區區段徵收工程暨進駐廠商動土儀式，一方面驗證兩年拚四年成果，也間接打出政績牌爭取認同。

柯志恩昨隨國民黨高市議會黨團參加新北市的「新北托育、教育、體育推動經驗分享」座談，與新北市長侯友宜合體，並向新北市府請益推動托育、教育、體育等相關經驗。

無黨籍曾尹儷鄭宇翔 首度參選

曾任黃俊英、楊秋興競選市長發言人的曾尹儷，對選舉不算陌生，首次投入市長選舉，訴求以自身專業改變公務文化。政治素人鄭宇翔肯定民進黨中央與地方政績，表示參選目的是為解決民進黨政府難解決的事項。

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