為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    曾聖光遺體運抵軍人殯儀館 王定宇：助家屬赴烏克蘭見最後一面

    25歲台灣男子曾聖光加入烏克蘭志願軍，日前與俄軍交戰時受傷失血過多，不幸身死。（擷取自臉書）

    25歲台灣男子曾聖光加入烏克蘭志願軍，日前與俄軍交戰時受傷失血過多，不幸身死。（擷取自臉書）

    2022/11/05 23:22

    〔記者陳政宇／台北報導〕25歲台灣男子曾聖光加入烏克蘭志願軍，傳出戰死，外交部今晚（5日）證實此事。立法院外交國防委員會召委王定宇透露，曾聖光的遺體目前已移到烏克蘭第聶伯羅市的軍人殯儀館冰存，家人正在處理證件和機票，將儘速協助安排去見最後一面。

    我國外交部今天說，經與我國相關駐處及多方管道跨國查證，獲悉烏軍戰地指揮官親向烏克蘭國防部證實曾聖光已不幸罹難，尚待家屬確認身分，烏克蘭政府部門將接辦後續處理事宜。目前烏方已經將陣亡戰士的遺體運往集中的地點，等待家屬前往確認身分，外交部正全力協助家屬在最短時間內前往完成相關程序。

    對此，王定宇今晚受訪指出，經過今天的聯繫，特別感謝外交部努力追蹤相關事宜、協助家屬，以及由在台灣的烏克蘭人、長老教會組成「Team Taiwan」駐基輔成員的努力，目前可確認幾項訊息，曾聖光的遺體已經移到第聶伯羅市（Dnipro City）的軍人殯儀館，應該是有冰存，殯儀館旁就是火葬場，當時陣亡的多位國際志願軍的遺體也移置此處。

    王定宇說，曾聖光遇難的地點是在盧甘斯克州（Luhansk）前線激戰區，具體的遇難情形，需等家屬抵達第聶伯羅市的軍人殯儀館後，由烏克蘭軍方彙報詳細情形。

    王定宇指出，目前有3位曾聖光的家屬希望能到烏克蘭見他最後一面，不管是護照、機票，以及到波蘭取得入境烏克蘭的簽證問題，正在與相關單位聯繫協助，外交部也表明會盡全力協助家屬，長老教會在台烏克蘭人的「Team Taiwan」和駐基輔成員，都會安排好安全旅途。

    王定宇說，目前從波蘭到基輔、再從基輔到第聶伯羅的殯儀館，這條路的安全和交通目前是沒問題的，在兼顧家屬意願和安全的情況下，盡量協助他們見曾聖光最後一面。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台灣志願兵戰死烏克蘭 外交部證實了
    2022/11/05 21:01

    台灣志願兵戰死烏克蘭 外交部證實了
    台灣志願軍曾聖光戰死烏克蘭 外交部：提供家屬一切必要協助
    2022/11/05 10:07

    台灣志願軍曾聖光戰死烏克蘭 外交部：提供家屬一切必要協助

    倒數完銷！「榮馥大院」快買不到了
    烏克蘭外委會主席向曾聖光致敬 與家屬同悲
    2022/11/05 09:41

    烏克蘭外委會主席向曾聖光致敬 與家屬同悲
    烏克蘭外委會悼台灣戰士曾聖光 日籍戰友盼「來世再做朋友」
    2022/11/05 08:28

    烏克蘭外委會悼台灣戰士曾聖光 日籍戰友盼「來世再做朋友」

    四大升級超有感 KICKS全新改款超驚豔
    赴烏後被私訊罵「死台獨」 台灣勇士曾聖光嗆翻小粉紅
    2022/11/05 05:44

    赴烏後被私訊罵「死台獨」 台灣勇士曾聖光嗆翻小粉紅
    台灣志願兵曾聖光戰死烏克蘭 太太：他很有正義感
    2022/11/04 22:30

    台灣志願兵曾聖光戰死烏克蘭 太太：他很有正義感
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播