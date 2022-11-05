曾聖光遺體運抵軍人殯儀館 王定宇：助家屬赴烏克蘭見最後一面

25歲台灣男子曾聖光加入烏克蘭志願軍，日前與俄軍交戰時受傷失血過多，不幸身死。（擷取自臉書）

2022/11/05 23:22

〔記者陳政宇／台北報導〕25歲台灣男子曾聖光加入烏克蘭志願軍，傳出戰死，外交部今晚（5日）證實此事。立法院外交國防委員會召委王定宇透露，曾聖光的遺體目前已移到烏克蘭第聶伯羅市的軍人殯儀館冰存，家人正在處理證件和機票，將儘速協助安排去見最後一面。

我國外交部今天說，經與我國相關駐處及多方管道跨國查證，獲悉烏軍戰地指揮官親向烏克蘭國防部證實曾聖光已不幸罹難，尚待家屬確認身分，烏克蘭政府部門將接辦後續處理事宜。目前烏方已經將陣亡戰士的遺體運往集中的地點，等待家屬前往確認身分，外交部正全力協助家屬在最短時間內前往完成相關程序。

請繼續往下閱讀...

對此，王定宇今晚受訪指出，經過今天的聯繫，特別感謝外交部努力追蹤相關事宜、協助家屬，以及由在台灣的烏克蘭人、長老教會組成「Team Taiwan」駐基輔成員的努力，目前可確認幾項訊息，曾聖光的遺體已經移到第聶伯羅市（Dnipro City）的軍人殯儀館，應該是有冰存，殯儀館旁就是火葬場，當時陣亡的多位國際志願軍的遺體也移置此處。

王定宇說，曾聖光遇難的地點是在盧甘斯克州（Luhansk）前線激戰區，具體的遇難情形，需等家屬抵達第聶伯羅市的軍人殯儀館後，由烏克蘭軍方彙報詳細情形。

王定宇指出，目前有3位曾聖光的家屬希望能到烏克蘭見他最後一面，不管是護照、機票，以及到波蘭取得入境烏克蘭的簽證問題，正在與相關單位聯繫協助，外交部也表明會盡全力協助家屬，長老教會在台烏克蘭人的「Team Taiwan」和駐基輔成員，都會安排好安全旅途。

王定宇說，目前從波蘭到基輔、再從基輔到第聶伯羅的殯儀館，這條路的安全和交通目前是沒問題的，在兼顧家屬意願和安全的情況下，盡量協助他們見曾聖光最後一面。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法