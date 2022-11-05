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    烏克蘭外委會主席向曾聖光致敬 與家屬同悲

    烏克蘭議員對不幸陣亡的曾聖光致敬。（擷自梅列日科推特）

    烏克蘭議員對不幸陣亡的曾聖光致敬。（擷自梅列日科推特）

    2022/11/05 09:41

    〔中央社〕台灣志願兵曾聖光2日戰死沙場。烏克蘭外委會主席梅列日科已與同事討論如何提供家屬協助。他哀悼曾聖光為烏國土地流下鮮血，也想向曾聖光的家長致敬，「感謝將他撫養成為勇敢、正義的人」。

    花蓮人曾聖光剛滿25歲，今年9月初加入烏克蘭喀爾巴阡山（Carpathian Sich）武裝部隊地面部隊步槍營，2日於烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）與俄軍交戰時受傷，流血過多喪生。曾聖光妻子今天對中央社表示，自己與曾聖光的母親及姐姐盼能前往烏克蘭，見曾聖光最後一面。

    烏克蘭國會外交委員會主席兼友台小組主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）接受中央社訪問時指出，期待並歡迎曾聖光的妻子等一行3人前往烏克蘭，並表示自己已經與同事開始討論如何於3人抵達烏克蘭後提供協助，「他們來到烏克蘭，對我們來說非常重要」。

    偶然踏入政壇前，梅列日科是國際法教授，當時常常以台灣為例說明「非常有趣、耐人尋味、不尋常」的國際法案例，多年後成為友台小組主席，如此淵源，聽聞曾聖光過世格外難受，他向曾聖光表達敬意，並稱曾聖光是台灣及烏克蘭的真英雄。

    梅列日科說，自己的同事、友人將時時掛念曾聖光家屬，並再次感謝曾聖光竭盡全力救援、支持及保衛烏克蘭，「是我們的捍衛者及守護天使」。曾聖光犧牲，令人非常悲傷，也代表台灣人與烏克蘭人是手足兄弟，台灣公民為烏克蘭土地流下鮮血，並以烏克蘭為名，做出了最終的犧牲。「對我們烏克蘭人而言，意義重大」。

    他表示，在這種情況下，沒有任何語言足以形容家屬的難受或減輕家屬的悲痛。「但是我們與你們同悲，我們很感念他做出的犧牲」。梅列日科也想對曾聖光的家長表達感謝，將他撫養成為一位具有高度道德感、勇敢及正義的人。

    「曾聖光為台灣人及烏克蘭人樹立榜樣，給我們力量繼續為自由而戰」。

    曾聖光犧牲的噩耗傳出後，烏克蘭台灣論壇（Ukraine + Taiwan Forum）成員哈里托諾夫（Arthur Kharytonov）在臉書表示，將盡最大努力確保曾聖光的記憶永留烏克蘭史頁。人在基輔的他對中央社說，曾聖光是烏克蘭及台灣的英雄，自己絕對願意盡可能提供一切協助，現在有許多問題待解。一旦掌握了所有資訊，再來看看可以為家屬做些什麼。

    曾聖光日本籍同袍也透過推特分享許多照片表哀悼，並寫道「如果還有來生，我希望能和他繼續當朋友」。

    烏克蘭戰事已進入第9個月，中部克利福洛（Kryvyi Rih）以及東北部蘇米（Sumy）和哈爾科夫（Kharkiv）近日都傳出遭俄軍攻擊的消息。與此同時，俄烏兩軍正在盧甘斯克州和頓內茨克州（Donetsk）激烈交戰。

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