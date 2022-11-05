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    北市電視辯論》陳時中嗆「都問過了」 蔣萬安：他哪次講清楚？

    國民黨台北市長候選人蔣萬安。（記者方賓照攝）

    國民黨台北市長候選人蔣萬安。（記者方賓照攝）

    2022/11/05 17:14

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長選舉電視辯論會今天下午登場，國民黨候選人蔣萬安在申論最後針對3+11爭議、疫苗合約，質問民進黨候選人陳時中。陳一上場就回駁，「這些問題不是都問過了嗎？你又來了！」蔣萬安會後舉辦記者會反擊，陳時中哪次講清楚？他是站在人民立場希望代替人民追求真相，很遺憾陳仍沒交代。

    蔣萬安在會後記者會上表示，辯論過程盡量在有限時間與大家談他對台北市擘畫的願景，很多政策細節已在記者會、很多場合就有說明。蔣表示，他與無黨籍候選人黃珊珊對很多市政、公共議題提出討論，但陳時中仍提出很多政治、意識形態問題，相信市民期待回歸公共議題討論，讓選舉回歸主軸、符合市民期待。

    蔣萬安也被問起這次辯論表現被網友評價高，自評有幾分。蔣表示，他在辯論與團隊盡力做了最好準備，也把握既有時間做功課，評價交給市民評斷，市民評價才是真正關心、重要的。

    蔣萬安也被問起，陳時中在辯論中批評蔣萬安重複提問。蔣反批陳時中哪次講清楚？對民眾疑問說明清楚？ 如果陳對高端疫苗EUA審查、採購過程、價格能清楚攤在陽光下告訴國民，民眾也不會想再問第二、三次。蔣強調他是站在人民立場、希望代替人民追求真相，民眾有知的權益，他希望藉由辯論會，讓陳時中對國人交代，很遺憾陳沒有。

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