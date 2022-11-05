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    北市電視辯論》蔣萬安攻內湖交通 黃珊珊批藍綠都不支持文湖線地下化

    國民黨候選人蔣萬安在交叉詰問第二輪向無黨籍候選人黃珊珊（見圖）提問，黃曾說內湖交通改善要靠松山機場遷移，要怎麼落實，黃珊珊批評，前總統馬英九時代沒做好都市計劃，才有現在內科交通問題，並批評藍綠北市議員都不支持文湖線地下化也是原因。（主辦單位提供）

    國民黨候選人蔣萬安在交叉詰問第二輪向無黨籍候選人黃珊珊（見圖）提問，黃曾說內湖交通改善要靠松山機場遷移，要怎麼落實，黃珊珊批評，前總統馬英九時代沒做好都市計劃，才有現在內科交通問題，並批評藍綠北市議員都不支持文湖線地下化也是原因。（主辦單位提供）

    2022/11/05 17:05

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長選舉電視辯論會今天下午登場，國民黨候選人蔣萬安在交叉詰問第二輪向無黨籍候選人黃珊珊提問，黃曾說內湖交通改善要靠松山機場遷移，要怎麼落實，黃珊珊批評，前總統馬英九時代沒做好都市計劃，才有現在內科交通問題，並批評藍綠北市議員都不支持文湖線地下化也是原因。

    黃珊珊指出，內湖交通問題起因於容納6萬人的工業園區，轉型成科技園區後湧入18萬人，從馬時代市長就沒有面對過的都市計畫問題，人流車流都增加，但道路面積沒增加，現在盡量做到維持改善、不要惡化，不惡化是最重要目標，中期要做環狀捷運線。

    黃珊珊舉例，如果有人胖了衣服穿不下，要不是換大件一點的衣服就是瘦身，在車流量不太可能降低的情況下「是先換一件大衣服」，北市府拓寬成功橋、現在民權大橋拓寬中，中期則要用捷運環狀線，以大眾運輸紓解交通。

    黃珊珊話鋒一轉說，遷移松山機場是長期規劃，牽涉到中央，20年前曾就文湖線高運量地下化一事表決，但結果沒過，而藍綠議員當時都沒有支持地下化，才造成如今內湖交通問題。

    陳時中則表示，黃珊珊說是馬英九時期的規劃，但黃珊珊當時也是市議員，應該要有相關配套、眼光看遠一點，而內湖交通有些拓寬或是智慧化的改善措施很好，有些地方可以做得更好，例如平面接高架增加道路吞吐量等，市府之前評估的路段跟自己提出的評估路線不同，評估不是光是那條路，要很多條路不斷評估才會成功。

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